台股拚站穩月線挑戰季線 聚焦2因素

台股加權指數上周呈現月線攻防戰，1日收16,644.94點小漲，周K線連兩紅；本周盤勢則將力拚站穩月線及挑戰季線，市場聚焦AI族群8月營收及新一波法說會，前者續盯台積電、廣達、緯創等最新業績，後者留意兆豐金、臺企銀、譜瑞-KY、正文等法說會釋出營運展望。

籌碼方面，三大法人1日賣超87.66億元，主要是外資提款85.36億元及自營商賣超31.94億元，投信則是加碼29.69億元，寫下連22買，三大法人上周合計淨買超12.18億元，其中外資周賣超57.72億元、自營商周賣超59.23億元，投信則是周買超129.22億元，獨撐大局。

輝達（NVIDIA）上周股價仍維持高檔震盪格局，台股AI相關供應鏈則呈輪動走勢，外資單周賣超台積電7,114張，股價1日雖走跌但開低走高收紅K，收盤價548元觸及月線位置；而AI指標股方面，廣達、緯創1日各收在240.5元與109元價位，股性轉趨熱絡的技嘉則收在323元，三檔周股價跌幅各為1.43％、1.8％、5.69％。

隨本周將進入8月營收密集公布期，台積電、廣達、緯創、技嘉等AI族群指標股近期即將陸續公布最新業績，市場持續關注，也勢必將牽動法人操作及相關AI族群股價波動。

其次本周新一波法說會，持續有金融的兆豐金、臺企銀、高雄銀行接棒，另櫃買配合半年報推出系列業績發表會，「半導體」主題業績發表會將在6日壓軸，有精測、頎邦、台半、譜瑞-KY等4家半導體公司登場。

其他公司自辦或是應證券商邀請法說會，電子股有雙鴻、合正、光寶科、正文、美律、華通、佳世達、全新、全訊、天鈺、宣德、聯陽、京鼎、南茂、友達等；非電子股有昶和、保瑞、欣巴巴、福興等，個別法說內容也將影響個股行情走勢。