作帳行情誘人 新普、致伸等14檔投信連掃

台股8月面臨美國聯準會（Fed）升息、大陸碧桂園風暴，加上「AI神山」神力失效，國際資金持續抽腿等變數干擾，然投信不僅展開一波連22買，8月更買好買滿、加碼562.47億元，創下「史上單月次高」紀錄，也推升9月作帳行情引發關注，包括新普、致伸、佳世達等多檔投信青睞股正蓄勢待發。

時序邁入9月，市場聚焦上市櫃8月營收、Fed利率決策及季底作帳三大關鍵。法人分析，投信撤出漲多的AI股之餘，也將資金轉入低階補漲股，換股操作意味濃厚，「新歡股」季底作帳行情可期，然須留意金管會嚴管ETF平準金亂象，對投信季底作帳力道造成的影響。

統計8月來三大法人操作，外資、自營商單月分別調節1,239.94億元、915.02億元，自7月17日以來，外資已連續七周提款台股，今年來更已大賣1,577.28億元，未能如先前市場預期，一吐2020～2022三年間，每年都慘淪提款機的怨氣。

反觀投信，則拚盡全力搶進台股，展開一波連22買攻勢，距離史上第五長連買天數的23天僅一步之遙，很有機會進攻今年2～3月間寫下的25天連買紀錄；而8月累計撒下562.47億元銀彈，也創下投信史上少見的單月買超金額，一舉將6、7月合計212.25億元的賣超加倍奉還。

此舉被視為對季底作帳最後衝刺期具有正向意義，篩選投信連買天數逾25天，且持股比率未達10％、結帳賣壓較輕的個股，共有新普、致伸、佳世達、旺宏、中光電、頎邦、景碩、廣積、致新、至上、上海商銀、瀚宇博、漢唐、瑞儀等入列，以中小型股為大宗。

台新投顧副總經理黃文清分析，季底作帳行情帶動下，投信長久以來偏好認養的中小型股，確實有機會展開不錯漲勢，特別是在部分市場資金自AI主流股撤出後，位處低基期、業績面有所表現、受惠熱門題材加持之族群，更有機會成為拉抬主軸。

群益投顧董事長蔡明彥則觀察到，近期投信偏好類股，主要著重於車用、PCB與CCL兩大主軸，但金管會近期針對ETF平準金亂象頻頻出手管制，若使台股高股息ETF人氣因此降溫，不排除將對投信季底作帳力道造成影響。

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