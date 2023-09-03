國泰金、裕隆等14檔三優股 穿金戴銀反攻

美國近期公布的經濟數據多低於預期，舒緩聯準會（Fed）升息壓力，推升美股表現亮眼，專家認為，台股一年一度的「金九銀十」旺季來臨的此刻，投資人可鎖定國泰金、裕隆、擎邦、全新等14檔個股，具周KD正向、股價突破月線，且法人積極加碼等條件的「三優股」，卡位9月反攻契機。

台股8月下挫逾510.92點，創今年來單月最差表現，且外資大舉提款1,239.94億元、AI指標股調節賣壓沉重，更是拖累大盤走弱的元凶，台股持續進入震盪修正的局面。

康和證券投資總監廖繼弘指出，市場資金紛紛自先前漲多的AI人氣股撤出，轉移至安全性相對較高的低檔股，類股百花齊放下，建議可多留意周KD正向、股價突破月線等技術面轉強訊號，相關個股後市補漲潛力大。

若鎖定周KD正向並排除大於80的過熱超買股，再篩選股價上周突破月線，且三大法人單周偏多操作的「三優股」，共有國泰金、裕隆、元大金、中石化、擎邦、全新、亞泥、力積電、康那香、上海商銀、偉詮電、中華、台玻、宏達電等14檔入列，法人周買超3,261～2.47萬張，電金傳各路英雄齊聚一堂，可望在9月點燃反攻戰火。

金控股長久來扮演政策護盤指標，國泰金、元大金兩檔權值股近期相當吸睛，法人單周分別敲進2.47萬張、9,648張。本土投顧指出，國泰金受惠金融市場好轉、第二季國泰人壽獲利恢復，業績面逐漸回穩，下半年更有國泰世華銀行提供穩定淨利息收入，全年獲利有望優於年初預期，股價拚戰8月中前高。

汽車大廠裕隆新能源車進度也備受矚目，納智捷電動車n7當時預購一口氣搶下2.5萬張預訂單，目前正配合鴻華先進進行各項前置準備及試裝作業，力拚最快年底交車，外資連四日狂掃1.92萬張，助攻股價一舉衝破月、季線壓力。

台新投顧副總經理黃文清指出，MSCI季度調整後，行情回歸正常狀態，盤面資金轉而青睞低檔補漲題材，其中，SEMICON Taiwan國際半導體展、台北航太展將在本月陸續展開，屆時相關族群將有題材面加持，若再輔以業績表現優異、技術面具低檔轉強優勢等條件擇優布局，相關個股有機會成為本周焦點。

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