0050報明牌 4檔AI股穩了? 網:航海王演過

0050、0056等2大國民ETF追蹤的台灣50指數、台灣高股息指數，最新成分股調整出爐，除牽動近5900億元規模的台股ETF資金大風吹，由於砍掉陽明、慧洋-KY等多檔航運股，改納緯創、光寶科等4檔AI夯股，引發網友熱議，雖認為近來被當沖猴子搞得籌碼大亂的AI伺服器股，有機會重整旗鼓，但也有人指出當年航海王納入時就是高檔，一直跌到現在被踢出，不可不慎。

按照富時羅素最新的審核結果，0050（元大台灣50）成分股將納入智邦、光寶科、緯創、緯穎等4檔，剔除遠東新、華新、萬海、陽明等4家傳產股，而長榮航、技嘉、創意、英業達、台灣高鐵等5檔，則列候補名單。由於台積電、聯發科、台達電、廣達、日月光投控、華碩、欣興等均為0050既有成分股，緯創等4檔加入後，AI股的比重超過2成。

至於資產規模高達2180億元的0056（元大高股息）雖未新納成分股，但刪除慧洋-KY，兩大ETF將呈現「AI股進、航海王出」的局面，變動預計在9/15盤後生效，9/18起適用，如有指數成分股在下次定期審核前被刪除，將以本次候補名單遞補。

對0050、0056成分股大換血，PTT網友熱議，有人直言「買緯創、吃ETF豆腐，根本送分題」，也有人喊「歐硬AI怎麼輸、不要不信」，甚至不乏網有點名5月底宣布納入緯創的00878（國泰永續高股息），笑稱「終於有地方解套了」。

不過，仍有網友看法保留，甚至以當年航海王為例，去年納入後就是高光時刻，接下來一路跌到被踢出，還有人替航海王遭刪抱屈，認為買航運股還可以拿股利，納入緯創可以拿到什麼，根本只是讓外資找到接盤俠。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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