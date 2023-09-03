大戶雷浩斯靠AI翻倍賺 15檔口袋名單曝光

台股在AI帶動下走出一波多頭行情，投資達人雷浩斯認為，AI的長線趨勢才剛開始，宜趁下半年拉回時擇優布局。此外，目前處於低檔的績優股，明年可望有不錯的表現。

人工智慧（AI）題材發威，帶動台股上半年表現亮眼，在長線看好、短線漲多的態勢下，該如何布局？

在多檔長線持有的績優股與去年力推的「宏碁小虎隊」助攻下，投資達人雷浩斯今年以來獲利達68％，若從去年10月指數低點至今，更已超過一倍，輕鬆晉身億元大戶之列。

川湖新一代導軌符合新款AI伺服器的需求，業績成長可期，圖為總經理林淑珍。圖／今周刊提供

AI漲多先落袋 逢低再買回

雷浩斯表示，績效多數來自於他長線核心持股如川湖（2059）、宜鼎（5289），以及去年發掘出宏碁資訊（6811）、安碁資訊（6690）等。這幾檔共同的特色是：搭上AI風潮。

不過，AI族群漲幅過大，達到他設定的賣股條件，所以雷浩斯已陸續獲利了結，「等股價修正後再買回」。怎麼買回？他認為將去年以來的高低點差距分成三等分、分批買進，是不錯的策略。

至於未來的布局方向，雷浩斯分為三大類，首先就是與AI相關的標的，他認為，AI是足以影響人類生活的重大變革，而台灣躬逢其盛，在硬體製造領域占有一片天，軟體應用方面也有機會切入，因此「軟硬兼施」是他的主要策略。

在硬體製造方面，雷浩斯主要關注伺服器組裝與利基型零組件，尤其具寡占或具全球重要地位者。例如川湖是全球伺服器導軌龍頭廠，全球市占率約3成。由於AI伺服器需要更多顆GPU、更多的散熱元件與其他零件，一台伺服器的重量從以往的5、60公斤增至百公斤以上，對伺服器支架、導軌的規格與需求也隨之改變與提升。而川湖的新型態導軌設計獲得客戶青睞，今年以來訂單大增，公司樂觀預估在AI伺服器的市占率將超過5成。

公司在法說會表示，今年上半年AI伺服器導軌占整體伺服器營收比率約7至8％，下半年將增到10％以上。儘管過去兩年因傳統伺服器的庫存調整、對導軌的需求萎縮，使得川湖上半年稅後純益年減達三八％以上，但第二季AI伺服器訂單湧進，毛利率以近六成創下單季新高，優於市場預期。

雷浩斯認為，川湖在AI伺服器已占有關鍵地位，享有高市占與高毛利的優勢，加上傳統伺服器庫存調整結束後的需求回溫，川湖未來兩年可望大幅成長。

雷浩斯看好的伺服器組裝股是緯穎（6669），主要客戶是臉書母公司 （Meta）及微軟（Microsoft），提供開放式伺服器機架組裝及主機板設計與生產，這兩大客戶就占整體營收8至9成。

雷浩斯認為，緯穎擁有為客戶設計並生產AI伺服器、ASIC及GPU晶片的能力，屬於高單價、高獲利的AI伺服器製造廠。法人估明年高單價AI伺服器營收及獲利貢獻約占27％與26％；加上股本相對比其他組裝廠小，有著高EPS與籌碼優勢，因此也是他積極布局的標的。

軟體方面，雷浩斯特別留意宏碁資訊。宏碁資訊主要提供企業的雲端軟體服務，同時因為是微軟長年的合作夥伴，主要代理產品OpenAI、在微軟的企業雲端平台Azure上，提供不同產業的應用情境，可說是台股中實際運用AI的指標型公司。

今年生成式AI興起，引發更多企業投入，也帶動宏碁資訊第二季獲利大幅成長，單季EPS3.3元，創下掛牌以來單季新高。雷浩斯認為，台灣能有宏碁資訊這種與微軟合作密切、具規模的軟體服務公司實屬不易，對它長線發展深具信心。

第二類則是具利基的產業與個股，例如網通、資安等領域，這些產業目前基期偏低，且可能與AI有關，從中尋找具利基的中小股波段持有，應該會有不錯的利潤。例如網通股近期受惠美國的網路基建政策，表現不錯。至於資安，台達電（2308）加持的立端（6245），以及安碁資訊，也都是雷浩斯青睞的標的。

圖／今周刊提供

股息再加碼 享受投資複利

第三類就是雷浩斯的長線核心持股。他表示，表中這四檔是他長年持有、穩健成長的標的，今年雖然表現平平，但長線基期已相對偏低，一旦景氣復甦，成長力驚人，因此他不但繼續持有，並將每年領到的股息再投入，期待明年大放異彩。

（唐祖貽）

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