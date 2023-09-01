義隆電、凌陽 搶賺AI PC財

生成式人工智慧強勁需求，將為市場帶來新世代個人電腦AI PC。儘管目前尚處於早期開發階段，不過IC設計業者透露，品牌端已積極投入AI PC的研發與設計，另台廠IC設計供應鏈包括義隆電（2458）、凌陽（2401）集團也陸續搶進。

供應鏈業者形容，AI PC將擁有獨立的GPU／NPU（圖形處理器／網路處理器），將與主處理器分擔人工智慧工作負載，類似於現在的電競專用之PC，不同特點在於AI PC提供用戶於邊緣端進行AI推理及運算實力，減少傳輸延遲與工作量。

IC設計業者表示，雖然PC需求今年預期年減15％，然第三季PC持續感受到急單湧現。明年將有win11的改版及AI PC推出，估計就是下一波PC換機潮的開始，因為要使用copilot基本上就必須要升級，用多年沒換的電腦將來跑起來勢必會不太順。GPU／NPU將附帶嵌入式AI算法來加速，目前在輝達的遊戲GPU上，已經能見到深度學習超高取樣（DLSS）圖像增強功能，將來趨勢也會把AI推理或訓練的算力在邊緣端直接操作，用戶不必將所有數據傳輸到雲端，增強數據安全性，減少延遲和雲端計算的工作量。

法人指出，高階PC（1,000美元以上）占整個消費PC市場出貨量從2015年的14％穩步增長到2022年的36％，未來典範轉移也會逐漸發生在AI PC上，電競PC和AI PC可能會推動高階機種的增長，由於新的生成式AI技術會帶來更多的新應用和更複雜的圖像渲染技術。

台廠IC設計供應鏈也積極切入人工智慧，義隆電在AI方面已經從軟體進階至TOUCH PAD，用以分辨觸控是否為誤觸，指紋方面則利用AI分辨真假指紋，此外也將切入AI影像相關的產品。凌陽集團也表示，未來會朝向低功耗AI智能鏡頭輔助系統新應用發展，包括NB智慧節能、視訊會議自動跟蹤系統、貓眼監測、AIOT等。