毅嘉大啖車用商機 營運向前衝

毅嘉（2402）8月合併營收為7.95億元，月增2.4％，年增13％，改寫今年新高。毅嘉表示，未來汽車產業智慧化的趨勢，將持續帶動車用電子市場需求增長，而車用產品客戶的需求也可望帶動毅嘉科技的營運持續攀上顛峰。

毅嘉7月營收7.77億元，稅前淨利7,200萬元，本期淨利6,200萬元，EPS 0.21元。上半年累計營收39.9億元，稅前淨利1.87億元，本期淨利1.57億元，EPS 0.53元。

毅嘉表示，8月營收中，軟板整合元件產品營收為6.41億元、機構整合元件產品營收1.56億元。由於當月消費性產品需求回溫，以及車用產品出貨持續暢旺下，單月合併營收為7.95億元，創下今年新高。

未來因為汽車產業智慧化，將帶動車用電子市場需求成長，車用產品用戶將帶動營收持續向上成長。

在消費性電子產品市場快速變動下，毅嘉著重進軍車用市場，除了過去的汽車鑰匙內外部件外，也參與車用顯示器、智慧座艙的製作，與兩岸面板大廠都有緊密合作。

儘管車用產品需要經過層層驗證，也必須少量多樣化管理，但是車用產品銷售時間長，對於營收貢獻較為穩定。

目前毅嘉在廣東中山、蘇州、馬來西亞等地設有工廠，但為因應客戶多元化交貨的需求，毅嘉也前往越南設置辦公室，專接訂單，惟毅嘉表示，未來客戶若有其他需求時，也會考慮在東南亞設廠。