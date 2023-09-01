PC換機潮可期 雙A有撐

因消費市場疲弱、企業採購預算減少，教育支出尚未復甦等負面因素，今年PC出貨量仍看衰，據IDC調查指出，全年PC出貨量僅2.52億台，呈年減13.7％，不過最壞的狀況已過，隨著微軟Win 10宣布將於2025年終止服務，有望接棒推升新一波PC換機潮，國內PC大廠華碩（2357）、宏碁（2353）營運進補在望。

PC產業面臨諸多挑戰，包括消費市場更新週期拉長、企業降低採購預算、教育支出還未復甦等，拖累2023年PC市場表現，根據IDC調查顯示，全年PC出貨量為2.52億台，呈年減13.7％，其中，以一般消費用PC的降幅最大，呈年減16.2％，全年出貨量僅1.12億台。

商用PC出貨量減幅較小，僅11.7％，估達1.08億台；教育PC出貨量估為3,110萬台，年減11.2％。然伴隨著生成式AI應用興起，可望帶動新的換機潮，預估2024年可以回升到2.61億台，年增3.7％。

除了生成式AI應用可望帶動換機潮外，微軟Win 10即將於2025年終止服務，也有進一步推波助瀾的功效，據估至2027年，全球PC出貨量可達到2.84億台，呈年增1.7％，換算近五年成長3.1％。其中，商用電腦2027年成長幅度達到2.4％，出貨量為1.25億台，消費PC出貨量也有1.25億台，呈年增1.6％。

IDC指出，PC市場受到景氣下滑影響，消費者需求陷入疲軟，再加上受到智慧型手機、遊戲機、平板電腦等設備挑戰，在腹背受敵下，致PC產業在2023年出現有史以來的最大降幅，惟展望未來，預期生成式AI可望帶動PC換機潮，特別是商用PC或有機會出現新一波的爆發，另微軟將在2025年停止Win 10系統也有助於推動來自個人及企業的換機潮，儘管商機如何仍有待時間驗證，不過大勢在前，連蘋果也看到商業領域潛在的發展契機，至於如何因應以搶得先機正考驗PC大廠的智慧。