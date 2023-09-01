AI股新面孔 外資大買奔漲停 這4檔遭砍倉

9月第一個交易日，台股今天開平走高，一度上漲近百點，寶成、豐泰、裕隆等傳產股，以及國泰金、富邦金等金融股領軍反彈，可惜AI股再度重挫，緯創、廣達跌幅5~6%，加上台積電由紅翻黑，加權指數終場小漲10.43點，收16644.94點，成交量2809億元。

今天外資賣超85.71億元，投信買超33.23億元，自營商賣超31.94億元，合計3大法人賣超84.42億元。

台玻因天風國際證券分析師郭明錤點名，指出台玻的玻纖布出貨給台光電，主要用於AI相關產品，搖身一變成為AI概念股，外資今天大買2.26萬張，登上買超第一名。

相較於AI股新面孔，市場上熱門的AI股則遭外資大幅減碼，緯創2.76萬張為賣超第一，英業達1.77萬張居次，廣達、技嘉也入列賣超前10名。

此外，高股息ETF人氣暴紅的復華台灣科技優息(00929)，外資大砍1.36萬張，剛公告配息0.54元的群益台灣精選高息(00919)，也遭減碼1.3萬張。

法人表示，台股近期在16300~16800區間橫向震盪盤整，即使有利多也僅一日行情，反之，遇利空也未再破底，主流股AI表現疲弱，其他族群未能接棒，盤面無主流族群擔綱。目前成交量不足，量能均線呈現空頭排列，短線無量估不易大漲，長線投資人可趁低量盤整之際，斟酌布局。

外資今天買超上市個股前10名為：台玻(1802)22660張、新光金(2888)13607張、國泰金(2882)11653張、元大滬深300正2(00637L)8253張、毅嘉(2402)6672張、康那香(9919)6344張、長榮航(2618)6208張、華邦電(2344)5557張、華新科(2492)5313張、聯電(2303)275張。

外資今天賣超上市個股前10名為：緯創(3231)27614張、英業達(2356)17747張、華泰(2329)16495張、復華台灣科技優息(00929)13604張、群益台灣精選高息(00919)13135張、廣達(2382)11051張、華新(1605)9045張、康舒(6282)8561張、技嘉(2376)7739張、矽統(2363)7176張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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