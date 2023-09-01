外資賣超85億 台股趨堅整理 伺機季線

外資賣超85億 三大法人9/1賣超台股84億元

外資等三大法人周五（9/1）合計賣超台股84.42億元。包括外資與陸資賣超85.71億元；投信法人持續為季底作帳逢低布局，單日買超33.23億元；自營商自行買賣部分係賣超3.06億元，避險部分係賣超28.89億元，合計單日賣超31.95億元。

業內人士指出，台短線在AI族群進入中期整理格局後，具落後補漲誘因的轉機股、中低價股逐漸冒出頭，插花擔當攻堅部隊，不過，市場認同性不高，一般評估，未脫實戶或法人短打而已。另外，金融股、重量級集團力撐指數，也顯示國家隊法人逢低盤意願未減，因此，市場輪動架構仍屬相對健康。

短期AI概念股之供應鏈欲再起，還需8月營收及獲利明朗化，且9月能見度仍高為首選標的，未來AI族群「各依基本面」表現，不再是齊漲齊跌局面。業內人士表示，目前看起來，Q4經濟又比Q3好一些，尤其是高速寬頻、AI伺服器等相關科技股，因此，電子股波段輪動架構，值得持續追蹤。大盤後市不必過分看淡，下周可望伺機再向季線挑戰。

（工商時報 數位編輯）

台積電尾盤翻黑 台股終場小漲10點週線連2紅

美國非農數據公布前，美股漲跌互見。台股今天開低走高，一度上漲近百點，越過16700點，但午後漲勢收斂，台積電尾盤由紅翻黑，加權指數收盤上漲10.43點。台股本週上漲163.36點，週線連2紅。

加權指數終場收在16644.94點，上漲10.43點，漲幅0.06%，成交值新台幣2809.8億元；8大類股中機電類股收黑，造紙類股收平盤。

晶圓代工龍頭台積電盤中一度漲4元，終場以548元作收，下跌1元，跌幅0.18%；蘋果光學鏡頭供應商大立光收2060元，漲10元，漲幅0.49%。

被動元件族群走高，華新科以漲停價108元作收；國巨收499.5元，上揚2.99%。

矽統收37.8元，勁揚6.48%，成交量23.3萬張，為今天成交量排名第一。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，電子零組件股近日輪動，今天換被動元件走高，但電子股有漲有跌，今天盤面還是靠金融股撐盤。

廖健佑指出，人工智慧概念股（AI）股價多下滑，但不少個股成交量仍大，應是大戶調節，後續指數要上攻仍需台積電領漲，搭配具營收表現的AI股助攻。

(中央社)

《盤後解析》9月首日虎頭蛇尾 周線連2紅

隔夜美股漲跌互見，台股在9月第一個交易日開低後隨即拉高震盪，指數一度上揚逾90點，最高觸16730點，權值股、AI族群並未發揮，台股略顯群龍無首，尾盤再見壓低，留下近百點上引線，終場台股收漲10.43點、報在16644.94點、成交量2809.8億元。台股周線2連紅、本周台股收漲163點。

權值股部分，今日無顯著表現，台積電(2330)開低後震盪回到平盤附近震盪，收跌0.18%、報在548元；聯電(2303)開高震盪持穩，終場收漲0.99%、報在45.95元；聯發科(2454)儘管有外資釋出警訊，華為新機採用自家SoC(系統單晶片)恐壓縮市占，聯發科早盤後一度持穩盤上小漲，收漲0.71%、報在710元。鴻海(2317)、大立光(3008)均持穩在平盤附近震盪，鴻海尾盤拉高，收漲0.94%。

AI族群今日明顯熄火，多檔指標個股甚至開低走低，多檔伺服器個股跌破均線，緯創(3231)一度重挫6.8%，股價最低觸109元，跌破5日、季線；廣達(2382)、技嘉(2376)、英業達(2356)跌幅也約5%。半導體AI相關部分，創意(3443)重挫3.7%，智原(3035)跌幅2.9%，世芯-KY(3661)相對有撐，股價僅小跌震盪。

被動元件股今日強勢反彈抗跌，華新科(2492)收盤高掛漲停，信昌電(6173)觸漲停，國巨(2327)爆大量漲近3%，禾伸堂(3026)漲幅也逾1.8%。現階段國巨看下半年市況平平，但因AI族群回檔，部分買盤轉進，加上外資近期持續回補，故帶動今日被動元件族群強悍。

分析師表示，美國就業市場及十年期公債殖利率有降溫跡象，有利科技股評價重新回升，且秋季為電子新品拉貨旺季，政府亦推出友善外資資金彈性的政策，有助法人籌碼穩定。

近期台股量縮整理後反彈，已再度站上月線，短多訊號確立，搭配旺季拉貨及美國經濟續強的中長期利多，維持推薦趨勢題材股，如獲利貢獻度高的AI類股、網通及Server、軍工及航太、汽車零組件及電動車等族群，搭配短線的蘋概股作布局。

（時報資訊 王逸芯）