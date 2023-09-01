矽統台玻噴量飆 被動尖兵接棒 16檔人氣王

台股今（1日）收盤報16,644.94點，漲10.43點，漲幅0.06％，成交量至2,809.8億元。重要電子股聯電、聯發科走高，台股盤中一度漲近百點，不過AI概念股轉弱，緯創重挫6％，技嘉及廣達也有5％跌幅，壓低指數小漲作收。

盤面上，被動元件走勢強，指標股華新科直衝漲停板108元，信昌電大漲8％，國巨收盤上揚14元。而台玻切入AI題材，今再湧入買盤，股價開高走高亮紅燈。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計台玻、康那香、兆利、金麗科等16檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，玻璃類股表現亮眼，大漲8.36％，電腦類股表現疲軟，下挫2.8％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市有10檔9.3％以上漲幅，其中9檔觸及漲停為科嘉-KY（5215）、康那香（9919）、百達-KY（2236）、通嘉（3588）、中華（2204）、台玻（1802）、大量（3167）、台端（3432）、華新科（2492）。

今日上市有10檔股票5.1％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為今皓（3011），其他依序為首利（1471）、緯創（3231）、金像電（2368）、勤誠（8210）、國賓（2704）、科風（3043）、建準（2421）、技嘉（2376）、廣達（2382）。

上市成交量前10名個股依序為矽統（2363）、緯創（3231）、毅嘉（2402）、台玻（1802）、兆赫（2485）、廣達（2382）、長榮航（2618）、精英（2331）、英業達（2356）、華泰（2329）。

台股上櫃股10檔8.1％以上漲幅，其中7檔觸及漲停為樂威科-KY（4154）、安克（4188）、科嶠（4542）、沛亨（6291）、合正（5381）、兆利（3548）、金麗科（3228）。

今日上櫃有10檔股票4.6％以上跌幅，依序為點晶（3288）、泰偉（3064）、通訊-KY（6404）、唐鋒（4609）、光環（3234）、信驊（5274）、致和證（5864）、基亞（3176）、藥華藥（6446）、南璋（4712），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為高端疫苗（6547）、台燿（6274）、擎邦（6122）、波若威（3163）、僑威（3078）、合正（5381）、威剛（3260）、新復興（4909）、金居（8358）、品安（8088）。

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