9/1上市、櫃企業營運快報

今（9/1）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.虎門科技(6791)受惠於硬體運算力大幅提升，能快速處理複雜及龐大計算量的模擬和分析，CAE的需求加速成長，2020年起獲利已連續3年創新高，今年上半年稅後淨利成長38.91％至0.4億元，每股稅後盈餘1.92元，再創歷年同期新高。虎門工程系統事業群總經理廖偉志表示，半導體、電動車、低軌道衛星等產業需求熱絡之外，國防、散熱大廠的需求預期在下半年顯現，全年業績展望樂觀。

2.光禹國際(6595)指出，為讓Holopark羊角藝術村提前開幕，嘉義Holopark羊角藝術村正緊羅密鼓趕工，第一期開放萌寵家族、咩咩上樹樂園、美食餐廳、AR魔法森林四大區域；由於颱風多風雨日，影響施工進度，目前確定順延至10月開幕。

3.機車雙雄三陽工業(2206)、光陽價格戰再延燒，光陽推出GP125最低39800一個月限時優惠專案，不到1個月訂單已迅速突破4萬台，更宣布將優惠再延長。而三陽也祭出WOO115與迪爵125優惠雙連發。

4.開壽險業先例，國泰金(2882)旗下國壽推出「ESG企業員工優惠房貸」，只要是任職各產業優良ESG企業的員工，即能提出申請，符合年收入等資格者可享有最低房貸利率2.07％起優惠，且免收取3,500元帳管費，無論買屋、轉貸或原屋融資等新貸需求的住宅擔保品皆可適用。

5.寵物險從9月1日起只能銷售以公會版寵物險條款為「基底」的新版寵物險。

由於之前舊版的寵物險損率超高，產險業戲稱寵物險是「賣一張賠二張」，加上有數家產險為配合寵物險改版，紛紛將寵物險下架，旺旺友聯產險表示，該公司寵物險已配合修正；而國泰產險的寵物險內容已先改版在7月1日重新上架。

6.華邦電子於31日宣布，華邦偕同13家半導體產業專業供應商，共同獲得經濟部工業局「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助」專案補助，為第一家通過3,000萬全額補助半導體廠商。