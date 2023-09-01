9/1盤中熱門焦點股

今（9/1）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）9月後毛利率可望回升 臺慶科按讚

臺慶科（3357）周五開低震盪走高，迄中場11：29的市價暫報112.5元，大漲4.17%，表現不錯。

臺慶科因應大陸網通業低價搶單，開發出新型網通產品，並與陸資品牌廠簽訂獨家供貨合約，配合調整之後的接單策略，毛利率可望在9月之後回升，確認毛利率已於第二季觸底；此外，臺慶科看好TLVR電感獲客戶垂詢，未來三年將具爆發力，營收則可望在2024年下半年發酵。

臺慶科8月31日召開法說會，管理階層坦言，網通產品在大陸面臨對手削價競爭，因此5、6月之後淘汰低價訂單、打消庫存，調整接單策略，導致第二季毛利率降至23％，相關干擾將在第三季減壓，臺慶科總經理謝明良預期，9月之後毛利率可望回升，但公司持續挑單，因此8月、9月營收暫難回到全盛時期。

而迎戰對手的模仿，臺慶科開發新型態網通產品－千兆Array網路變壓器，該產品已獲陸資知名品牌大廠簽訂供貨合約，該網路變壓器降低材料成本、減少打件次數，臺慶科積極導入歐美、台灣網通客戶，成為2024年成長動能之一。

臺慶科管理階層表示，目前車用訂單穩定、消費性電子及主機板這二個月也有回溫跡象，綜合考量網通新產品及新客戶導入、大陸復甦的變數，臺慶科對2024年第二季全面性復甦較有把握。

法人聚焦用在AI伺服器、高效運算（HPC）的TLVR電感，該電感因應高速運算環境而生，雖處於送樣、試產階段，品牌客戶的詢問度大增，平均一台伺服器用量達14顆，和傳統電感相比有80％價差，臺慶科布建全自動生產線，可不受產地限制，管理階層看好TLVR電感未來三年將有爆發性成長，在下一代新伺服器機種可望導入下，臺慶科預估，2024年下半年TLVR電感進一步發酵。

臺慶科認為，對客戶來說，TLVR電感替客戶省掉零件，也節省一半的電容，雖然可能會有二年TLVR電感、傳統電感新舊交接期，但是中長期樂觀看待可望獲50％的伺服器採用。

謝明良強調，客戶對產地的要求已經從非China擴大成非中、台，因此公司遠赴馬來西亞設廠，2023年12月底將完成設備搬遷，2024年第一季可望加入量產，據台慶科規劃，中長期將占營收比重達20％至30％。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（2）世界先進獲利展望黯淡 外資降評砍價

美系外資出具最新報告，預期價格壓力將持續影響晶圓代工廠世界先進（5347）的獲利展望，將世界先進明後2年每股盈餘預期調降16～24％，據此將目標價自90元調降至68元，評等自「買進」調降至「中立」，但認為目前股價下跌空間已有限。

美系外資指出，電源管理晶片（PMIC）貢獻世界先進營收達60～70％，但世界先進的電源管理晶片客戶面臨來自德儀（TI）和中國大陸同業的競爭日益激烈。而疲軟的終端市場需求將持續較先前預期更長時間，使下半年至明年上半年的稼動率復甦動能將更為疲弱。

美系外資表示，世界先進第二季稼動率約60～63％，預期下半年僅會略微好轉至64～66％，且明年上半年僅會逐步恢復至70～73％，低於先前預期的逾75％。預期要到明年第三季、在更廣泛的基礎終端需求應已恢復時，才會回升至80％的顯著復甦。

同時，隨著新產能增加、電費成本上升和折舊，使世界先進毛利率持續承壓，美系外資目前預期，在下半年至明年上半年期間，世界先進的平均毛利率恐將持續低於30％，低於疫情前平均的35％。

為反應未來幾季營收季增率大幅減弱，美系外資將世界先進明後2年每股盈餘預期調降16～24％，並將目標價自90元降至68元，意即將下跌2％。儘管如此，由於目前股價本益比已低於5年平均水準，認為目前股價下滑空間有限 。（時報記者林資傑）

（3）盤中熱門焦點股：

1.矽統(2363)：聯電高層進駐，且市場看好與聯電聯手搶攻AI商機，盤中帶量強攻漲9.3%，股價38.8元再創新高。

2.波若威(3163)：Q2每股賺1.98元，法人偏多操作，放量彈升半根停板，拚返百元俱樂部。

3.科嘉(5215)：上半年每股賺1.65元，買盤拉抬攻漲停，挺進半年高。

4.兆赫(2485)：遭列注意股，7月每股賺0.16元，延續昨日攻頂氣勢，早盤衝高4%，挺進30元5年半高峰。

5.華新科(2492)：下半年好光景，土洋法人皆進場，今早即跨過百元大關，直達漲停。

6.台積電(2330)：台積電ADR收跌1.28%。開盤跌6元至543元，跌落短均及月線，但盤中翻紅漲4元至553元重回短均及月線。

7.聯電(2303)：股價穩揚續強。因NVIDIA打造非台積CoWoS供應鏈，可望受惠未來AI商機。

8.華城(1519)：在手訂單破百億元，全年EPS上看4元，外資3連買相挺，盤初大漲5%，改寫天價324元。

9.緯創(3231)：遭外資與投信對作，早盤賣壓不輕，再度回測季線支撐。

10.國巨(2327)：看好營運逐漸走出谷底，外資啟動買超，早盤拉高突破500元大關。

11.科嶠(4542)：上半年轉虧為盈，加入由家登主辦的半導體在地供應鏈聯盟，開盤跳空漲停。

12.大宇資(6111)：未來朝泛娛樂集團發展，爭取IP多元化經營。法說正面帶動早盤股價開低走高。

13.高端疫苗(6547)：開高走高突破80元關卡，獲利了結賣壓出籠，盤中漲幅縮至2%內。

14.南亞科(2408)：隨美光股價近期上漲，且明年需求回升，本土法人買超，盤中漲逾3%領漲。

15.鈺創(5351)：今日除權息，隨著記憶體產業景氣漸改善，買盤推升股價上漲逾1%順利邁向填權息。

16.長榮航(2618)：第三季旺季，低接買盤進場，股價上揚。

17.中鋼(2002)：董事長翁朝棟表示，客戶詢單增加，第四季景氣可望反轉向上，股價穩定。

18.大量(3167)：接單量增力拚Q3轉盈，買盤點火向上攻頂，飛越半年線。

19.矽力*-KY(6415)：庫存好轉，下半年拚季季增，股價續攻300元關卡。

20.祥碩(5269)：iPhone15將亮相，Type-C世代開啟，股價續強挑戰千元大關。

21.天鉞電(5251)：低接買盤拉抬，一度觸漲停，攻克季線。

22.中華(2204)：MG小金雞，月產能年底拚1800台，多方續攻走揚3%，技術面形成微笑曲線。

23.康舒(6282)：併購案綜效發酵，8月營收受期待，早盤上拉。

24.文曄(3036)：第3季營收看成長2成以上，8月財報將揭曉，股價彈高拚70元。

25.南寶(4766)：外資惦惦吃貨創下連10買，多方再出發，創新高價210元。

26.大立光(3008)：iPhone 15拉貨量低於預期，海通國際證券降評至「劣於大盤」，推測合理股價下修為1,870元，早盤抗跌守在2000關及月線之上。

27.寶成(9904)：儘管外資昨天大賣3844張，今早有低接買盤進駐，股價跌深反彈並收復短均。

28.櫻花(9911)：廚電及系統廚具業務穩健，新建案交屋潮助攻營運。盤中最高暫到64.1元，挑戰半年線。

29.北基(8927)：近年啟動多元轉型策略，涉足綠能、電動車領域；獲外資連7買。吸引買盤布局，今早沿著5日線走高，均線呈現多頭排列。

（時報資訊 沈培華）

（4）燿華除息0.3元 順利一日填息

HDI板廠燿華（2367）今（1）日除息0.3元，除息參考價17.95元，由於息值不高，燿華不到九點半即順利填息，漲幅超過2.5％。

燿華31日召開法說會，管理階層雖看淡下半年景氣，預期下半年營收可望與上半年持平，不過點名看好汽車、低軌衛星板、AI伺服器及其周邊高階HDI板三大應用，其中低軌衛星板2024年可望大幅成長50％，而AI伺服器相關則已進入送樣階段。

燿華為老牌PCB大廠，遠赴泰國設廠不落人後，預計相關投資細節將在第四季拍板，設立新廠、投資老廠均為可能選項，產能主力將鎖定汽車板及低軌衛星板。（工商時報 李淑惠）

（5）新晶圓載具清洗機扮營運引擎 科嶠攻頂

設備廠科嶠（4542）周五甫開市即高漲停板，迄中場11：33仍一個漲停板價不變，在場外追價者仍逾1,800張，表現出色。

科嶠總經理吳明致指出，近年積極參與半導體設備研發，新一代晶圓載具清洗機器上市後，美韓廠商詢問度甚高，預期將成為科嶠未來營運成長的重要驅動力。

吳明致8月31日參加由家登（3680）主辦的半導體在地供應鏈聯盟記者會，他指出，該公司近三年來跟家登合作，因而有機會將核心技術轉型到半導體領域，該公司的晶圓載具清洗機器，目前除國內IC載板大廠外，也看到美、韓客戶需求。

家登董事長邱銘乾形容，科嶠第一套晶圓清洗機器（晶圓FOUP），在大客戶要求下，以短短二個月時間內開發出實驗品，進行線上測試、清洗產品，四～五個月後上線，六～八個月完成開發，是相當成功的案件。

吳明致則表示，儘管大環境景氣低迷，但是景氣總有高高低低，經營者不能因此而改變策略，未來將與夥伴共同合作，持續往高階市場走。

科嶠的主力產品除PCB、高階載板、ABF設備外，也有觸控面板、太陽能，以及新跨足的半導體設備，該公司半導體在第一套晶圓FOUP開發成功後，又開發全自動、純水沖洗、真空乾燥的PANEL FOUP（載板專用），今年底將推出半自動化的PANEL FOUP，出貨給家登。

此外，科嶠廣東河源新廠已興建完成，PCB類設備將在此批量生產，該廠生產面積1.4萬平方米，將就近供應大陸客戶。

科嶠台灣廠則專注半導體相關研發，新完成的固態電池薄膜烘烤生產線，也在今年量產出貨。

科嶠自結7月合併獲利3,000萬元，每股稅後純益（EPS）0.93元，較去年同月的EPS 0.04元大增。科嶠上半年合併獲利2,930萬元，EPS 0.91元，第一季及第二季毛利率分別為34％、35％，呈逐季走升。

吳明致說，去年因疫情影響獲利，今年則回復正常，且有高階設備認列，以致於今年營收、獲利呈現成長。（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（6）國防、散熱需求俏 虎門科技展笑顏

虎門科技(6791)周五開高後欲小不易，迄上午11：40的市價暫報91.1元，上漲2.47%，表現持穩。

公司受惠於硬體運算力大幅提升，能快速處理複雜及龐大計算量的模擬和分析，CAE的需求加速成長，2020年起獲利已連續3年創新高，今年上半年稅後淨利成長38.91％至0.4億元，每股稅後盈餘1.92元，再創歷年同期新高。

虎門工程系統事業群總經理廖偉志表示，半導體、電動車、低軌道衛星等產業需求熱絡之外，國防、散熱大廠的需求預期在下半年顯現，全年業績展望樂觀。

虎門科技昨日舉辦第31屆虎門科技CAE技術大會暨應用科技博覽會，提供與會者深入交流園地，為備受期待的業界年度盛會，今年依舊吸引將近500位CAE工程師、專家、專案經理、資深業界人士參加。

由主席鴻海研究院半導體研究所所長郭浩中揭開序幕，參與的單位有力智電子、東元電機、工研院機械與機電系統研究所、聯合骨材等就其專業領域分享CAE的應用，包括虛實數位技術整合、電源IC、AI驅動的高功率密度系統散熱技術、無人機的數位設計開發、人工關節設計等熱門的複雜設計領域，主題及產業囊括半導體、電動車、航太、電子等。

虎門客戶群行業範圍遍及半導體、國防、電子、電動車、傳產、高頻通訊、法人研發單位及學術體系等領域。虎門上半年營收2.66億元，年增14.53％；CAE顧問收入及CPC自製軟體收入等高毛利業務成長，帶動毛利率增加4個百分點至41％，稅後淨利成長38.91％，營收、獲利、EPS再度同步創下歷年同期新高紀錄。

其中第2季營收1.38億元，年增13.91％；稅後淨利0.21億元，年增22.04％，EPS為1.00元，單季整體業績亦為歷年同期新高。由於半年為傳統入帳旺季，且客戶需求旺盛，下半年營運表現可期。（時報資訊 莊丙農）

（7）海嘯第一排免驚 旺旺保領漲產險、金融股安啦

昨淪外資提款機、前10名包辦6檔的金融股在9月伊始展現新氣象，周五由產險股旺旺保(2816)領軍大漲8%領軍，新產(2850)、國泰金(2882)、富邦金(2881)跟進走高，昨日除權息的臺企銀(2834)亦回魂走揚，台新金(2887)、第一金(2892)、元大金(2885)、王道銀行(2897)等跟進走楊，推升類指走揚1%，力返月線之上。

產險股甩除防疫理賠包袱，上半年營運回神，五家上市產險及再保公司上半年報都繳出盈餘成績，旺旺保(2816)上半年轉虧為盈，稅後純益7.65億元，EPS衝3.42元，推升近期股價向上攀高，早盤剽悍強彈8%，挺進逾8年高，族群中衝第一。

新產(2850)因防疫保單銷售不多，去年及今年上半年獲利居產險業之冠，今年上半年稅後淨利為11.71億元、每股稅後盈餘為3.71元，仍優於去年同期的稅後淨利9.48億元、每股稅後盈餘3元，早盤急拉向上走高近4%，改寫歷史高點59.9元。

金融股受惠官股護盤不遺餘力，挺過大陸房產連環爆陰霾，經歷去年獲利大跳水，今年業績紛紛迎來爆發性成長，國泰金（2882）、台新金（2887）在子公司國泰人壽、國泰世華銀行，及台新銀行獲利火車頭拉動下，前7月稅後純益分別改寫同期之最與次高，今日股價同步向上，國泰金站穩各短均線，台新金力保月線及半年線支撐。

富邦金(2881)日前獲美系外資給予「買進」評等，目標價由63.3元上修至70.5元，主要肯定在銀行和壽險利潤改善優於預期，今日獲買盤點火走揚1.5%，站穩各均線。

昨日召開法說的第一金(2892)報佳音，上半年稅後純益131.58億，大幅成長28.5％，今年獲利再戰新高，法人關注的對大陸曝險約370億，昨遭三大法人重砍1.2萬張，今日力返5日線。

14家金控第二季財報出爐，金融股第二季獲利季增逾58％，年增更近7成，金控淨值止跌回升，銀行為主體的金控獲利亮眼，壽險金控亦有回穩跡象。分析師表示，重量級金控公司法說告一段落，釐清中國大陸曝險部位，聯準會主席鮑爾在全球央行年會「鷹中帶鴿」談話，市場解讀升息近尾聲，金控雙雄富邦金、國泰金旗下壽險公司海外債券評價波動，對於淨值影響效應遞減，法說會後法人普遍看多兩家公司表現。(時報資訊 龍彩霖)

（8）玻璃股也AI 它亮出漲停全場動起來

玻璃股周五幾乎一枝獨秀，台玻(1802)漲停帶領下，類股漲幅高達8%，睥睨其他族群。受到老大哥台玻的帶動，冠軍(1806)、和成(1810)、中釉(1809)盤中皆走高在3%以上，漲勢整齊。

天風國際分析師郭明錤日前點出，「台玻的玻纖布已通過台光電驗證，為潛在AI受益者」，台玻與AI沾上邊，加上先前已大漲過的AI軍團近來動能減弱，市場聞AI則心喜，且台玻是銅板股的甜甜價，短線從18元下方一路攀升，今早亮燈秀出漲停，多方企圖向上突破再創波段新高價。

AI產業能見度佳，市場尋找尚未被發掘的璞玉，郭明錤認為台玻具有潛在機會，台玻玻纖布開始出貨給台光電用於AI相關產品，若出貨良率穩定，預計台玻在2023年佔台光電用於AI產品的玻纖布約三成左右的比重，未來可望再提升。

老牌AI股最風光的階段已過，短線進入動溫整理，周五AI概念股一軍的廣達、緯創開平高盤，緯穎止跌開漲，穩住短期多頭信心，然而盤中再遇逆風，緯創跌逾3%，回頭考驗110元關卡，廣達、技嘉翻黑低檔游走。如今有新秀崛起，資金積極卡位台玻，等待新一波噴漲行情。（時報資訊 張嘉倚）

（9）折疊機推動Q3營收拚高 兆利漲停攻頂

折疊式手機客戶訂單強勁，兆利(3548)第3季營收可望優於第2季，不排除挑戰單季歷史新高，兆利預期，今年折疊手機站營收比重可望上看40%，成為公司營運成長主要動能，今天盤中股價強攻漲停板，創下上櫃掛牌以來新高價。

兆利近幾年將產品重心放在柔性折疊屏幕樞紐，目前智慧型手機折疊機佈局已開始收割，兆利亦研發應用於其他裝置的產品。

三星及華為等積極投入折疊式手機領域，加速折疊手機產品技術成熟，亦吸引各大手機品牌廠相繼推出新款折疊手機，市調機構預估，112年摺疊手機出貨預期將年成長33%，達1700萬支規模，由於兆利為大陸手機品牌廠折疊手機樞紐重要供應商，成為折疊手機浪潮下的贏家。

隨著大陸智慧型手機品牌廠折疊手機銷售攀升，今年上半年折疊手機佔兆利營收比重已近30%，已成為公司營運成長主要動能，兆利預估，下半年折疊手機產品佔營收比重有望靠近50%，全年折疊手機營收佔比可望上看40%。

兆利今年上半年稅後盈餘為1.25億元，每股盈餘為2.1元，其中第2季稅後盈餘為1.22億元，單季每股盈餘為2.04元，累計前7月合併營收為41.05億元，年減1.86%。

兆利表示，第3季營運會比第2季好，下半年會比上半年好，今年營收會比去年好，至於獲利，由於去年匯兌貢獻明顯，能否超越去年有待觀察。（時報資訊 張漢綺）