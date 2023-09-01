玻璃股也AI 「它」亮出漲停 3檔動起來

美股標普500收跌、月線收黑，市場關注今晚將發布的美國就業數據，台股大盤指數雖然走高，但AI焦點股噤聲，緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）盤中齊跌，類股多半在平盤附近小波動，玻璃股一枝獨秀，台玻（1802）漲停帶領下，類股漲幅高達8％，睥睨其他族群。受到老大哥台玻的帶動，冠軍（1806）、和成（1810）、中釉（1809）盤中皆走高在3％以上，漲勢整齊。

天風國際分析師郭明錤日前點出，「台玻的玻纖布已通過台光電驗證，為潛在AI受益者」，台玻與AI沾上邊，加上先前已大漲過的AI軍團近來動能減弱，市場聞AI則心喜，且台玻是銅板股的甜甜價，短線從18元下方一路攀升，今早亮燈秀出漲停，多方企圖向上突破再創波段新高價。

AI產業能見度佳，市場尋找尚未被發掘的璞玉，郭明錤認為台玻具有潛在機會，台玻玻纖布開始出貨給台光電用於AI相關產品，若出貨良率穩定，預計台玻在2023年佔台光電用於AI產品的玻纖布約三成左右的比重，未來可望再提升。

老牌AI股最風光的階段已過，短線進入動溫整理，周五AI概念股一軍的廣達、緯創開平高盤，緯穎止跌開漲，穩住短期多頭信心，然而盤中再遇逆風，緯創跌逾3％，回頭考驗110元關卡，廣達、技嘉翻黑低檔游走。如今有新秀崛起，資金積極卡位台玻，等待新一波噴漲行情。

（時報資訊 張嘉倚）

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