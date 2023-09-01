新AI股要上位 分析師曝2族群將成新寵兒

AI霸主輝達揮別中東禁令，激勵AI股全面回神，但分析師指出，伺服器族群今年來漲勢最為兇猛，大戶幾乎人手1張，在已有基本持股下，除非股價回跌10%~15%以上，否則接盤力道有限，並指目前資金流向記憶體、IC設計等新AI股，股價築底完成，可觀察買盤能否持續進駐。

摩爾投顧分析師蔡正華表示，多方奮力守住7月低點16593點，大盤經歷8月整理後，9月將迎來作帳行情，大戶手上或多或少都有AI股的基本持股，有的更從低檔一路抱上來，就等著高檔賣出時機；故8月下旬的輝達財報利多公布後，多檔個股股價開高走低，就是低檔進場者，將部分籌碼逢高獲利了結所致。

現階段AI股走勢進入分歧，特別是先前已有一段漲幅的AI伺服器供應鏈，由於漲幅真的不小，獲利可觀的潛在賣方不少，所以一有風吹草動，這些賣方就容易賣出股票，造成股價下跌，在操作上，即便再看好，也要等待價格拉回 10%~15%以上，才能出手承接。

至於新AI股中，蔡正華認為，暫以記憶體為指標，目前多家大廠都認為記憶體最壞時機已過，在國際大廠相繼減產，加上需求逐步回溫下，今年底起將有機會看到市況供需漸趨平衡，後續在庫存去化到一定程度，加上AI熱潮興起帶動高密度、高效能產品記憶體需求下，最快今年第4季，最慢明年有轉機。

他也點名，包括記憶體控制IC的群聯、點序，記憶體模組的威剛、宇瞻、創見、十銓，以及記憶體DDR5連接器的優群，陸續走強。

至於先前漲幅有限，與AI有關（含高速傳輸）的IC設計股，近日也開始加溫，如信驊、茂達、創惟、威鋒、譜瑞等，股價也築出底部，出現轉強跡象，後續都可留意，重點是觀察買盤能否持續進駐。

考量時序進入9月在即，法人Q3季度作帳行情已在加溫，除了AI產業，蔡正華認為，包括特斯拉將推出新車款、9月中旬將舉辦台北國際航太暨國防工業展等都被市場認為是新興題材，相關供應鏈都有機會。

以包含充電樁在內的電動車供應鏈來說，目前包括東陽、堤維西、建碁、僑威、飛宏、華孚、毅嘉等，近日都有資金流入，股價緩步走多，值得持續追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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