記憶體續攻 高端再飆5% 台股早盤守月線

台股1日早盤震盪，盤中小漲15點，來到16,650點，力守月線關卡，權王台積電（2330）股價下跌3元，暫報546元，盤面強勢股以生技、記憶體相關族群漲勢較為一致，高端疫苗（6547）股價上漲逾5％，廣穎（4973）、南亞科（2408）同步走揚。

關注美股表現，道瓊工業指數下跌168.3點，或0.48％，收在34,721點；標普500指數下跌7.21點，或0.15％，收在4,507.66點；Nasdaq指數上漲15.65點，或0.11％，收在14,034.9點；費半指數上漲27.01點，或0.74％，收在3,670.92點。

投資人持續觀望美國將公布非農就業報告，使得各年期美債殖利率短暫下挫後、尾盤跌幅顯著收斂，並壓抑標普500指數開高走低、結束連4日上漲態勢。在標普11大類股方面，以非核心消費類、資訊科技類表現較佳；保健類、公用事業類則走勢疲弱。

統一投顧指出，美國就業市場及十年期公債殖利率有降溫跡象，有利科技股評價重新回升，且秋季為電子新品拉貨旺季，政府亦推出友善外資資金彈性的政策，有助法人籌碼穩定。

近期台股量縮整理後反彈，已再度站上月線，短多訊號確立，搭配旺季拉貨及美國經濟續強的中長期利多，維持推薦趨勢題材股，如獲利貢獻度高的AI類股、網通及Server、軍工及航太、汽車零組件及電動車等族群，搭配短線的蘋概股作布局。

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