9/1盤前》大賺新能源財 這型轉型吸睛

台股今（9/1）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.明晟（MSCI）最新季度調整收盤後生效，台股8月31日尾盤爆出864億元巨量「向下甩尾」，仍擋不住中小型股熱力四射，新入列MSCI小型指數成分股「喜上眉梢」，17檔中就有13檔逆勢收紅，漲率近8成，長榮航太（2645）連四日改寫新天價、擔綱主帥，僑威（3078）、華泰（2329）兩檔AI題材股也強漲逾半根停板。

2.裕隆集團喜迎70年，三大公司裕隆汽車、中華汽車、裕融企業31日法說會聯袂報喜。裕隆說明的重點，放在兩代工品牌新能源車上市及裕隆城開幕租金效益看好；中華則有MG ZS強化戰力。至於裕融，除入股LINE TAXI外，儲能及電動車充電事業也將跨大步。

上半年業績紛攀高峰後，三家公司法說會對下半年業績看法皆更樂觀，裕隆、中華、裕融全年每股純益都可望挑戰歷史新高。

3.台泥（1101）多角化發展有成，8月31日在法說會上指出，從水泥製造與銷售為主的企業，轉型升級成為綠色環境工程公司，今年上半年非水泥業務營收占比已達35％。而在新能源等多元化事業的加持下，台泥上半年的毛利率達15.7％，也比去年同期勁揚10多個百分點。

台泥同時也宣示，未來將以「低碳建材」、「資源循環」、「綠色能源」為三大核心事業。（閱讀全文）

4.量測設備大廠致茂（2360）搭上AI晶片新產線熱潮及高效能運算（HPC）需求，該公司SLT（System Level Test，系統級測試）產品下半年出貨將扶搖直上。法人預估，AI產品營收貢獻占比2024年時可達25％～30％。

5.銅箔基板（CCL）強勢鞏固AI士氣，摩根大通、里昂證券同步調升台光電（2383）推測合理股價，最高上看535元，統一與金控旗下投顧升評聯茂（6213）助陣，加上滙豐證券先前將台燿（6274）股價預期拉上200高峰，CCL三雄衝鋒行情再度加溫。

6.AI伺服器與電動車掀起浪潮，帶動PCB廠健鼎（3044）及電源供應器台達電（2308）的營運走揚，法人估計健鼎、台達電2024年營運將有顯著成長。

7.倫飛電腦（2364）因股價連日飆漲、達公布注意交易資訊標準，31日盤後發布最近單月之自結財務資訊。其7月合併營收雖略較6月收斂，但年增6.02％、達0.82億元，自結單月獲利則較去年同期有逾45％勁揚、達0.13億元，自結每股稅後純益（EPS）0.52元。

8.第一金控去年稅後純益205.96億元，首破200億大關、創新高，今年上半年稅後純益131.58億元，較去年同期大幅成長28.5％，第一金副總李淑玲31日在法說會中強調，今年營運目標就是繼續努力，「獲利再創新高」。

9.中天（4128）研發中心副總經理陳菀均8月31日在法說會中表示，今年是營運發展關鍵的一年，目標是推動微生態產品開發上市，除了MS/20拚美國GRAS認證外，兩項醫材產品皮膚微生態新藥AhR促進劑、治療慢性鼻竇炎與過敏性鼻炎調節劑MB828，陸續在今、明年申請美國FDA 510（K）認證。

10.HDI板大廠燿華（2367）雖看淡下半年景氣，預期下半年營收可望與上半年持平，不過點名看好汽車、低軌衛星板、AI伺服器及其周邊高階HDI板三大應用，其中低軌衛星板2024年可望大幅成長50％，而AI伺服器相關則已進入送樣階段。

11.市調機構集邦科技（TrendForce）預期，2024年記憶體廠仍將延續減產的策略，由於2023年比較基期已低，部分記憶體產品價格來到相對低點，預估DRAM、NAND Flash需求位元年成長率分別有13％及16％，景氣落底，營運出現轉機性，帶動8月31日威剛（3260）、宇瞻（8271）、創見（2451）、品安（8088）、十銓（4967）等記憶體模組廠的漲勢。

12.國籍航空載貨王華航（2610）執行貨機汰舊換新給「利」計畫，31日公告出售2架747-400F貨機，總交易金額不逾5,000萬美元，賣給FLUGFELAGID ATLANTA EHF（AIR ATLANTA ICELANDIC）公司，預計處分利益不逾728萬美元（約合新台幣2.32億元）。

13.瞄準美國聯準會（Fed）即將結束升息循環，2024年美國Fed即將降息趨勢，近期台灣投資人瘋美債ETF，國泰20年美債（00687B）8月單月規模增加94億元居冠，中信美國公債20年（00795B）月增52億元居次，整體台股九檔美債ETF的8月25日受益人數月增8.7萬人，美債ETF吸金及具有人氣。

14.家登（3680）攜手意德士（7556）、科嶠（4542）及迅得（6438）等九家供應鏈廠商，共組半導體在地大聯盟。家登董事長邱銘乾表示，台灣半導體技術現居領先地位，台灣廠商具有彈性及效率優勢，目前是台灣半導體供應鏈的黃金時期，家登並與聯盟旗下公司共組德鑫半導體前進美國市場，預期未來透過德鑫半導體，將可在美國及全球半導體市場搶攻更多商機。

15.一顆蘋果救台灣再度上演！台經院31日發布7月製造業景氣燈號，受惠iPhone 15 等消費性電子新品推市，整體製造業景氣信號值達11.13分，創2022年9月以來的10個月新高，燈號轉為黃藍燈，也結束連4個月的衰退藍燈，顯示景氣已擺脫谷底。

16.居家貿易業關中（8941）受惠零售客戶庫存去化營運走出低潮，第二季稅後純益1.44億元、EPS達4.73元，較第一季每股虧損0.71元大幅改善，累計上半年獲利1.22億元、EPS達4.02元，將配發現金股息2元。關中並預告明年第一季將推節能型商品電動烤肉爐，將是業績成長新動能。

17.設備廠科嶠（4542）總經理吳明致指出，近年積極參與半導體設備研發，新一代晶圓載具清洗機器上市後，美韓廠商詢問度甚高，預期將成為科嶠未來營運成長的重要驅動力。

科嶠自結7月合併獲利3,000萬元，每股稅後純益（EPS）0.93元，較去年同月的EPS 0.04元大增。科嶠上半年合併獲利2,930萬元，EPS 0.91元，第一季及第二季毛利率分別為34％、35％，呈逐季走升。

18.東台（4526）集團搶攻半導體產業訂單，再度攜手東捷科技（8064），與均豪 （5443）、均華（6640）、志聖（2467）組成的G2C+聯盟，共同參加6日將登場國際半導體展，東台集團針對晶圓平坦化與半導體先進封裝提出相關應用與解決方案集團。

19.永虹先進（6618）因應全球ESG供應鏈趨勢，共投資5億（不含土地）在南投草屯建占地約2,600坪熱塑碳纖維複合材料廠，1日完工啟用，加速爭取航太飛機、新能源車、高鐵等產業訂單。

20.家登（3680）董事長邱銘乾表示，將現金增資及發行無擔保公司債共計28億元以內，主要規劃發展出半導體以外的營運第二隻腳，並於南科建置旗下家宇航太的生產基地，預期2024年航太業績將大幅成長。

21.旅宿事業已成為嘉泥（1103）營運成長重心。嘉泥在31日的法說會指出，獨資飯店Hotel Collective平均住房率從去年同期的38％飆升至83％，持續貢獻營運正現金流，旅宿事業營收占比成長至25％，年增幅高達1.16倍。

22.高球桿頭代工族群走過2年業績顛峰後，今年因客戶庫存調整未盡、下單出貨保守，第二季營收明顯下滑，拉低毛利率，幸虧新台幣貶值的匯兌收益挹注，半年報勉力維持正數。但隨庫存去化，業者預估寒冬將盡，景氣回溫的「群雁」第四季有望飛來。

23.新光金控新上任總經理陳恩光31日首度主持法說會，提出提升新光金獲利效率四大目標，包含持續紀律累積新光人壽CSM（合約服務邊際利潤）、降低避險成本、完成新壽增資、提高證券及銀行的獲利貢獻比率。

24.虎門（6791）8月31日舉辦CAE技術大會暨應用科技博覽會，該公司指出，生成式AI的趨勢，帶動運算力提升，能夠處理更複雜及龐大計算量的模擬和分析，因而帶動該公司CAE（電腦輔助工程）需求快速成長，下半年所看好的產業包括有半導體、電動車、低軌道衛星、國防、散熱等。

25.金控淨值止跌回升，14家金控第二季財報出爐，銀行為主體的金控獲利亮眼，壽險金控亦有回穩跡象，合計14家金控6月底淨值達4兆2,859億元，單季回升856億元，逐漸接近2021年底的4兆7,920億元水準。

26.臺慶科（3357）因應大陸網通業低價搶單，開發出新型網通產品，並與陸資品牌廠簽訂獨家供貨合約，配合調整之後的接單策略，毛利率可望在9月之後回升，確認毛利率已於第二季觸底；此外，臺慶科看好TLVR電感獲客戶垂詢，未來三年將具爆發力，營收則可望在2024年下半年發酵。

27.大陸大模型應用翻開新頁，包括百度等多家公司31日正式宣布，旗下大模型與相關產品通過備案，開放廣大客戶或是全民使用，讓外界關注後續是會如ChatGPT般熱度消退，還是在當地行業掀起新波瀾。

28.中國人民銀行、金融監管總局救房市火力全開！兩部委31日晚間宣布，將不再區分「限購」與「非限購」城市，將購房自備頭期款比例與房貸利率全面下調，已購房的民眾也可和銀行協商調降現有的房貸利率，等於全面讓利。大陸官方冀望此番添柴加薪，可點燃冷寂房市的熱情。

29.瑞銀集團（UBS）31日公布收購瑞士信貸（Credit Suisse）後的首份財報，第二季淨利高達290億美元，刷新銀行業史上獲利紀錄，激勵股價勁揚創2008年以來新高。

30.繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）今年以來股價已暴漲逾244％，但華爾街持續看好前景並上修獲利預估，認為輝達目前本益比仍低，甚至有分析師喊出目標股價1,100美元，等於看好該公司股價仍有123％的上漲空間。

31.亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）31日表達反對再次升息的立場。他表示，貨幣政策的緊縮程度，已足以讓通膨在「合理」的期間內返回2％目標。

32.美國7月個人支出大增0.8％，顯示經濟成長放緩未影響民眾花錢意願，而美國聯準會（Fed）偏好參考的通膨指標─7月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率雖略升至4.2％，但與一年前的7％高點相比已大幅回落，通膨整體降溫趨勢不變，令市場更確信美國聯準會（Fed）9月例會將維持利率不變。

33.輝達（NVIDIA）受美國晶片禁令影響，高階AI GPU晶片出往中東部分國家將受到管制，雖然輝達表示，管制不會對業績造成立即影響，台廠供應鏈也認為初判影響微乎其微，但以過去禁止輸陸慣例來看，可能再掀另一波預先搶貨動作。

34.新台幣8月續貶，壽險業獲利再吃大補丸。新台幣連五個月貶值，讓壽險業海外投資避險成本大減，並在6月開始出現淨匯兌利益，6月及7月合計匯兌利益共407億元，8月新台幣再重貶1.3％，預估可為壽險8月獲利帶來一定支撐。

35.傳美國政府擴大對輝達及超微出口人工智慧（AI）晶片的許可要求，限制其將晶片輸往中東國家，對此，美國商務部發言人31日回應表示，拜登政府並未阻止企業向中東銷售晶片。

36.美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）到訪中國4天，與中國多位高層官員會面，儘管美中仍存在分歧，但雙方皆釋出交流善意。雷蒙多返美前召開記者會，樂觀總結本次訪問成果，重申美國不尋求與中國脫鉤，且美企強烈希望繼續在中國經營業務。

37.地緣政治風險又攪局，輝達（NVIDIA）提交監管文件顯示，美國將搭載輝達A100、H100等AI晶片的產品出口限制擴大到大陸以外地區，包含部分中東國家。外資分析師指出，儘管最終影響程度仍未明朗，但可預期對輝達與供應鏈短期實質營收衝擊並不大，市場情緒才是下跌主因。（中性看待）

38.市調機構IDC指出，2023年全球智慧型手機出貨量為11.5億台，年減4.7％，創下10年來最低銷售數字；不過，隨著時間接近2024年，庫存條件不斷改進，IDC預期，明年手機市場將出現復甦，出貨量年增率為4.5％，且看好未來5年手機出貨量都會維持正成長。這也意味手機產業谷底已過，進入緩步復甦循環。

39.受原料成本上揚壓力，儘管市場需求仍處低檔，但近期不銹鋼、鋼筋、H型鋼等產品漲聲響起，鋼品業者也藉由提價動作，透露出看多第四季鋼市的態度。8月31日包括中龍的型鋼、燁輝的鍍烤宣布漲價，不銹鋼廠華新麗華儘管看淡第三季下游需求，但9月盤價仍一口氣上調1,000～5,000元。

中鋼董座翁朝棟更指出，只要大陸限產力度夠大，鋼市在第四季可望好轉。（中性看待）

40.泰宗（4169）8月31日公告，開發中新藥U101獲得歐洲專利局核准「預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物」發明專利，保護期限至2040年。這是泰宗繼取得台灣、美國、韓國與日本專利後，全球專利布局再下一城，預期將有助引進外部資源與增加未來授權談判的籌碼、進軍國際，大幅提升U101藥物的市場價值。

41.據投信投顧公會統計，投信基金定期定額表現，不論是每個月的扣款金額、還是扣款人數，從第二季起都逐月增溫，其中7月扣款金額達38.3億元、扣款人數為50.57萬人。

B.利空因子：

1.明晟（MSCI）季度調整昨日盤後生效，尾盤一舉爆出864億大量，尤其台積電尾盤爆量2.88萬張收跌6元；另外遭逢利空的AI股走勢不一，技嘉放量3.58萬張收跌3.67％、緯創則逆勢收漲4.46％，權值股表現不佳，台股終場下跌85點以16,634點作收，險守月線。投資專家建議，9月應聚焦在低基期消費電子股、及整理較久的傳產股。

2.解決ETF配息亂象，金管會31日證實將出手導正兩大問題，一是動用平準金配息的標準及時機，二是部分基金週轉率過高，增加投資成本，證期局副局長高晶萍強調新規定將「儘速」出爐，希望配息回歸「股利或債息收入」。

3.美國最新通膨數據如預期溫和增長，聯準會緊縮政策的影響逐漸浮現，華爾街股市31日開高，道瓊工業指數盤初曾漲約180點，午盤時段轉跌，最後於尾盤時段刷新當日低點，四大指數終場走勢分歧。

道瓊工業指數下跌168.33點，或0.48%，以34,721.91點作收；標準普爾500指數下滑7.21點，或0.16%，收4,507.66點；那斯達克指數上漲15.66點，或0.11%，收14,034.97點；費城半導體指數上揚27.01點，或0.74%，收3,670.93點。(中性看待)

4.美國政府繼去年禁止輝達（NVIDIA）、超微（AMD）出口高階AI晶片至中國及俄羅斯後，近日禁令再擴及中東部分國家，要求必須額外申請許可。

業者指出，這次中東管制，恐痛擊高達40億美元（約新台幣1,200億元）AI伺服器訂單，中東訂單概念股緯穎、奇鋐、勤誠及光寶科屏息以待，L40S GPU概念股華碩、廣達、仁寶等可望迎來轉單潮。（中性看待）

5.主要亞幣8月集體走貶，人民幣表現疲弱，新台幣兌美元貶勢也較7月擴大，8月一舉下殺4.24角，幅度達1.33％，創今年2月以來最大貶幅，月線連五黑，累計近五個月新台幣已重貶1.4元，貶幅達4.39％。

匯銀主管分析，9月匯市走向最大關鍵還是美國升息題材，尤其各項經濟數據表現好壞，將影響美國聯準會升息決策，並牽動整體亞幣表現。

6.美國聯準會（Fed）立場持續「鴿中帶鷹」，未排除後續升息可能，又語帶保留9月不一定升息，近期國際美元指數反彈走升，在美國未鬆口開始降息前，美元強勢格局持續，再加上人民幣疲軟領貶，8月主要亞幣跌成一片，尤以韓元重貶3.57％跌幅最深，新台幣雖也下挫1.33％，但貶幅在亞幣中相對和緩。

7.美國政府晶片禁令恐將擴大，輝達要求在交付A100／H100晶片予中東和其他部分國家時，也須取得額外出口許可。矽智財（IP）業者指出，目前未受影響，主因量產、授權金等業務持續受惠AI大趨勢。

惟法人認為，IP業者對制裁已有充分經驗及準備，後續待看美國政府動作，預期零組件供應鏈受牽連較大，不過規格趨緊導致ASIC若須重新設計，將會影響專案量產時程。

8.青年安心成家2.0政策助攻，儘管平均地權條例修正案上路快要屆滿兩個月，但升息步調減緩、政府幫忙減輕首購族的房貸利息負擔，房市回神，據專業市調最新統計顯示，今年「928檔期」建商推案攻勢不減反增，推案量可望衝上近8年第二高量，挑戰2,000億元大關。（中性看待）

9.大陸統計局31日公布，2023年8月份，大陸非製造業PMI降至51.0，比7月下降0.5，並遜於市場預期的51.2。

另外，大陸製造業持續收縮，但收縮壓力略有減緩。大陸統計局31日公布最新數據，8月製造業採購經理人指數（PMI）49.7，雖較上月回升0.4且略優於預期，但仍連續五個月低於榮枯線以下，顯示景氣復甦動能尚屬微弱。

10.自從今年3月，美國多家地區銀行接連爆發擠兌風潮與倒閉事件後，為強化對這些銀行的監管力道，聯準會（Fed）已私底下向資產規模介於1,000億～2,500億美元間的地區銀行發出警告，要求它們改善資本與流動性情況。

據了解，已接到Fed警告的地區銀行，包括公民金融集團（Citizens Financial）、五三銀行（Fifth Third Bancorp）及M&T銀行等。

11.歐元區8月整體通膨率與前月持平但高於預期，另一方面核心通膨率則下降。

由於歐洲經濟成長放緩甚至在衰退邊緣，歐洲央行（ECB）內部已有暫停升息的辯論，最新通膨數據料給ECB在9月例會製造決策難題。

12.颶風伊達利亞（Idalia）30日登陸佛羅里達州，美國保險業預測風災理賠金可能上看100億美元，今年對保險業來說是充滿挑戰一年，因許多保戶增加保險金額，讓理賠金跟著增加。

瑞銀（UBS）估計保險業光是在佛州的理賠金，有50％機率逾40.5億美元，10％機率為256億美元，平均估計為93.6億美元。理賠金高低機率，因颶風強度和移動路徑而不同。

13.大陸電動車市競爭加劇之際，多家「造車新勢力」積極在資本市場募集「銀彈」。大陸電動車廠阿維塔8月31日宣布，完成B輪融資人民幣（下同）30億元，投後估值近200億元。另外，哪吒汽車、極氪汽車也先後公布於資本市場最新布局計畫。

14.今年電子產品景氣不佳，市調機構Canalys指出，2023年第二季中國地區PC（含PC、NB、工作站）的出貨量年減19％，主因是經濟復甦乏力、消費者支出更為謹慎。剛剛過去的618購物節，雖然買氣提升，不過主要消費項目為生活用品、化妝品等，電子產品消費仍相當疲弱。

15.疫情紅利告終、通膨影響消費動能下，台灣PC市況自去年下半年起逐步疲軟，部分品牌廠為加速去化庫存，今來以來除在消費市場祭出價格戰，亦在商用標案市場不惜賠錢開啟一波混戰。

美系品牌HP為穩市占兼出清存貨，以「20台＋1」、「200台再＋1」的「大放送」策略積極搶標，打亂第二季台灣標案市場行情，也觸動了目前居於企業、政教等商用市占之冠的華碩反擊，積極拚搶第三季標案。

16.第二季以來面板廠稼動率位處高檔，自5、6月主要面板廠經營狀況重回損益兩平以來，第三季面板價格漲幅逐月收斂。研究機構CINNO Research指出，隨著下游拉貨力道放緩，面板廠加大控產力道，8月份玻璃基板投片量略減，預期9月產能利用率還會再下降。

8月面板價格漲幅收斂，市場對於面板第四季走勢轉趨觀望，近期面板雙虎股價也陷入盤整。

17.今年以來，輝達股價已經翻了將近2.5倍，上周更一度突破500美元創新高，本周則多半在590美元左右高檔震盪，表現依然強勢。沒想到，根據美國證券交易委員會的資訊，輝達董事與財務長再次拋售股票，一共套現2738萬美元（約新台幣8.73億）規模相當驚人。

18.印度8月初宣布，自11月起PC、筆電及平板等7種電子裝置進口至印度必須向印度政府申請許可。由於美國兩大筆電廠在印度拿下近5成市占率，新規定引發拜登政府擔憂，希望在11月新制上路前，華府有時間評估許可計畫，並找尋解決方案來化解雙方疑慮。

19.中華電信工會要罷工！由於工會與中華電信公司針對勞退新制提撥比率、加薪等議題調解不成立，工會預計在9月18日起舉行罷工投票、11月24日結束投票，工會表示，已有90.8％會員支持罷工投票，可望在11月底取得罷工權，「會規畫對資方有效的行動」，呼籲公司隨時可以跟工會談判，否則啟動罷工後恐影響千萬用戶。

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