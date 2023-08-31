記憶體產業將落底 法人卡位這幾家模組廠

市調機構集邦科技（TrendForce）預期，2024年記憶體廠仍將延續減產的策略，由於2023年比較基期已低，部分記憶體產品價格來到相對低點，預估DRAM、NAND Flash需求位元年成長率分別有13％及16％，景氣落底，營運出現轉機性，帶動31日威剛（3260）、宇瞻（8271）、創見（2451）、品安（8088）、十銓（4967）等記憶體模組廠的漲勢。

PC、智慧型手機等產品庫存去化，導致記憶體產品需求不振，韓國、美國等記憶體大廠自從去年第三季啟動減產救市策略，供給面逐步遞減，配合下半年傳統旺季來臨，整體記憶體供需比有明顯改善。

國泰證期研究部觀察到，DRAM、NAND已有少部分品項價格反彈，配合下半年需求回升有機會帶動漲價，模組廠具低價採購庫存，威剛、十銓存貨金額較過去高峰水位增加，以下半年DRAM、NAND現貨價上漲5％來設算，預估分別貢獻每股稅後純益（EPS）2.14、3.16元。

記憶體產業減產，景氣將落底回春，以及低價庫存想像空間，吸引法人買盤卡位，近一周三大法人旺宏買超1.3萬張，威剛、品安分別加碼6,618張、2,153張。不過，2023年第二季主要DRAM廠存貨依然位處高檔，這也對短期價格形成壓力，法人認為，庫存去化將持續到2023年底，伴隨記憶體投片量逐步增加，明年需求緩步回升下，明年供需比落在-2％～-4％。

PC為DRAM主要應用，TrendForce指出，PC DRAM平均搭載容量年成長率約12.4％，2024年搭載Intel新CPU Meteor Lake機種的量產，由於該平台僅支援DDR5、LPDDR5的特點，DDR5有機會在2024下半年超越DDR4成為主流。

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