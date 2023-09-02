AI生生不息 新一波補漲股出列

8月24日輝達公布第二季財報利多，盤前上漲7%，收盤幾乎平盤的走勢澆熄了AI投資人的熱情，利多出盡的念頭普遍存在股民的內心裡，表現在台股的電腦族群的資金比重，明顯的從三至四成下降到26%，但是觀察廣達、緯創、華碩、技嘉、緯穎、仁寶、宏碁等電腦族群個股的走勢，大致呈現量縮價穩的狀態，算是軟著陸成功。

回顧這次輝達財報利多出盡，關鍵還是在CoWoS的產能不足，可能拖累輝達的供貨速度慢下來。輝達第三季營收展望為160億美元，年增率預估達170%，大幅優於市場預期，好了，第三季滿分，那麼第四季呢？

CoWoS產能供不應求

在輝達公布財報之前，天鳳證券分析師郭明錤就曾發出警語：「部分投資人認為輝達第三季營收預估為165-170億美元，如果沒有受制於CoWoS產能不足。」對照輝達官方的165億美元展望，顯然對於部分投資人來說，這就是CoWoS產能不足、限制輝達營收成長的證據。

換言之，根據對CoWoS的出貨量以及付款條件的假設，輝達第四季出貨季增率將明顯放緩至大致持平，這才是8月24日輝達股價開高走低的癥結。儘管如此，多數廠商並不敢冒險採用非輝達的晶片來訓練生成式AI大模型，所以就算CoWoS產能瓶頸，暫時看不到輝達的訂單有流失的跡象。

當然近日傳出中國的科大訊飛研發的AI晶片，效能可以對標輝達的A100晶片，等於是訓練ChatGPT-3的程度，以目前主流是用H100晶片訓練ChatGPT-4的情況，估計中國的一線雲端業者也不會採用，更何況輝達的GH200晶片明年第二季量產，推測應該是用在訓練ChatGPT-5，照這情況來看，中國晶片的算力至少落後五至六個月。

AI泡沫論者提出另一個疑慮就是，喊得震天響的AI應用何時才能兌現成賺錢的商業模式，市場關注OpenAI的金主─微軟，將ChatGPT全面導入旗下系列商品後，消費者是否願意掏錢買AI服務？

根據七月份微軟公布截至六月底的第四季財報的內容顯示，營收成長二成，但低於市場預期，市場聚焦在Azure的成長幅度縮小，解讀為消費者對微軟商品AI化的接受度不如預期的快。

特斯拉超級電腦上線

不過，特斯拉的自動駕駛可能粉碎AI泡沫論，據傳8月28日特斯拉從輝達買到的一萬片H100組成的超級電腦上線，這台超級電腦的算力超過了之前全世界排名第四的Leonardo所能提供的算力，有了這台超級電腦，特斯拉可以訓練並更新它的自動駕駛最新版FSD V12的上線速度，馬斯克表示，V12可能將在不到半年的時間內更新上線，FSD V12將不再是測試版的自動駕駛，暗示特斯拉完成版的自動駕駛技術將狠甩其他電動車製造商，因為透過自動駕駛的即時視頻，將使得特斯拉擁有海量的數據，未來這些數據就等於是金錢，更不用說特斯拉的人形機器人Optimus也將受益特斯拉的超級電腦算力與海量數據。

從上述的觀點得知，AI的熱潮還沒結束，只是市場追高的意願降低，因此先前沒有炒作過的AI補漲股就具有吸引人氣的潛力，例如偉詮電、全新、金居、聯發科、欣興等。

散熱風扇馬達控制IC是偉詮電新興產品線，搭上AI伺服器浪潮，公司將發行11億公司債採競價拍賣，以不低於票面金額的101%為限，估計拉高比較有利競價拍賣。

全新的800G接收端產品獨家供應美系IDM大廠，終端客戶正是微軟打造，在全球掀起生成式AI熱潮的聊天機器人ChatGPT，公司看好今年數據中心營收可望較去年翻倍。

AI伺服器高速運算帶動特殊銅箔的需求，金居投入高頻、高速銅箔多年，營收比重25~35%。聯發科將利用Meta的Llama 2來增強邊緣設備上的生成式AI設備，天璣9300旗艦晶片組預計將於今年稍晚推出，將採用優化軟體運行Meta Llama 2以及具有Transformer主幹加速功能的升級版APU。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1201期 林修鋒）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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