AI概念股疲弱 軍工概念股有望接棒？

112年度國防支出預算總金額(法定預算)為3,925億元，比去年增加約417億元，年增9.9%，回顧109年度的法定預算，僅3,375億，國防支出呈現年年成長。

8月24日，行政院主計處公布113年度中央政府總預算案編列情形，國防部主管113年度歲出編列4,406億元，較112年度增加314億元，約增7.7%，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算943億元，合共5,349億元，較112年度相同基礎增加174億元，約增3.3%。

軍工產業過去較少在螢光幕前曝光，不過隨著地緣政治風險升高，台海問題已成為世界焦點，台灣許多軍工概念股紛紛躍出水面。對於軍工業可以留意幾項重點，首先是軍工業向來是政府把持，因此該公司產品是否能被政府認證就非常重要。其次是台灣軍工產業雖然在成長，但相對國外市場仍較小，國外有許多知名軍工廠商，如洛克希德馬丁、雷神等，台灣若是直接或間接成為以上這些大廠的供應鏈，也能成為長期的訂單。最後是受惠台北國際航太展將於九月登場，涵蓋國防、航空、太空、無人系統載具及軍規部品等領域，可留意軍工股表現。

綜觀軍工股，多數公司並未有營收大爆發，但股價往往是反映未來，隨著政府預算編列越高，且地緣政治風險升高，投資人可提前留意幾家軍工股：

漢翔多項業務利多 全年營收有望改寫新高

漢翔(2634)一至七月累計營收達227億元，年增43%，創二十一年同期新高，且離2022年營收的302億非常接近，2023年營收可望改寫近幾年新高，七月合併營收重返年月雙增軌道。截至七月底，國防業務對營收貢獻達到54%，民用業務則占33%。在國防方面，今年高教機的交機數量將達到17架，並且未來幾年將進入高原期，預計到2026年將完成66架的交機。此外，F16構改升級計畫預計今年將交付139架次，目前已完成超過120架，同樣將為公司帶來可觀的收入。

另外，由於國際航運市場回升，公司的民用業務(包括機體與發動機)新增訂單已超過420億元，這將有望持續為公司營收提供支持。在能源領域，自建三座儲能示範案場，上半年每座月平均營收約為300萬元，而下半年將全數上線，也將對公司業績有所助益。

漢翔上半年營收194.8億元，年增48%，累計EPS達1.38元。年初以來，股價上漲約七成，短線來看，股價挑戰前高66.05元，盤整後再度上攻。法人預計今年EPS將有2.8元，以8/30的61.6元來看，本益比約22倍。

邑錡切入台灣軍工無人機相機

縮時攝影機供應商邑錡(7402)，以自有品牌OBM及創新品牌ODM業務，為雙龍頭成長引擎，其中創新ODM業務，可提供無人機載具以及AR智能戰術頭盔等軍工應用。近期ODM主要專案包括：2022年美國軍工微光影像裝置，2023年切入台灣軍工無人機相機與雲台裝置。

一至七月營收為3.4億元，年減18.21%，然而七月營收為7,020萬，年增6.5%，為十五個月來新高。上半年營收為2.7億元，年減22.8%，且上半年毛利率達35%，超越2019~2022全年毛利率。

年初以來，股價上漲約一倍，短線上來看，股價挑戰前高91.95元，近期持續盤整，均線呈現多頭排列。

雷虎軍用無人機通過測試 力拚國防部標案

雷虎(8033)第二季合併營收2.51億元，年減5.7%，一至六月累計EPS為-0.09元。一至七月營收5.72億元，年減4.5%。近期國防部軍用商規無人機採購案，雷虎的軍用商規無人機原型機，已在8月22日及23日，分別於嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心及彰化彰濱區域全數通過書面審查、目視檢查及性能測試。這款微型無人機將於今年九月份舉行的台北航太國防展亮相，爭取更多客戶。

國防部釋出1,458架微型無人機正式訂單，預計今年底決標，雷虎若能順利得標，明年第一季可逐步貢獻營收。年初以來，股價上漲約五成，短線上來看，股價挑戰半年線，成交量逐步成長。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1201期 張仲華）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

延伸閱讀

MSCI季調收盤後生效 這檔軍工股先創新高

千附精密、寶一漲停 軍工族群集結向上衝

漢翔董事長：今年營收沒有天花板