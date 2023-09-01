台股止穩訊號浮現？行家點名3大族群有戲

明年元月總統大選是台股轉捩點嗎？未來一年基本面轉好會持續成長的產業在哪？上半年沒漲的族群現階段要補漲了嗎？一旦台股止穩，新的投資契機即將浮現。

九月返校潮該選什麼股迎戰季底作帳行情呢？軍工？IC設計？蘋概股？上半年落隊股？傳統上，九月應該迎戰蘋概股，但紅潮供應鏈不斷擴大蘋概供應鏈的比重，近年來蘋概股在股民心目中的地位滑落，加上今年中國消費者保守，智慧型手機全球出貨量頻創新低，因此iPhone 15的上市前效應似乎平淡，大概也因為先前已經曝光了規格的升級，對股民來說缺乏新鮮感，台積電與大立光股價表現一般，甚至大立光跌破二千元，蘋果新機效應大概只剩下對台積電的產能有點正面效果，對股價幾乎失去激勵作用。

Q2逆勢下跌業績股 Q3有機會轉強

AI概念股在輝達公布第二季財報佳績，以及第三季展望優於市場預期的雙重利多，出現開高走低的利多出盡走勢，雖然不至於就此結束，但既然股價已經反映到第三季的展望，那麼就表示十一月第三季報公布之前，難再有更勁爆的利多激勵股價挑戰新高，估計AI概念股可能複製軍工股從五月的美國軍火商訪台利多，然後整理到八月「賴副總統過境美國」，才在最近重新轉強上漲的模式。

AI概念股進入到中期整理，恰巧傳統伺服器的嘉澤與信驊開始轉強，暗示著第二季逆勢下跌的業績股，有機會在第三季旺季不旺的背景下轉強撐盤，例如譜瑞-KY、祥碩、聯發科。IC設計在九、十月份有機會迎來ARM與達發的IPO比價效應，但不可否認的是旺季不旺的效應可能會影響買氣，所以題材股比較容易聚集人氣。

8月28日郭台銘宣布參選總統，鴻海股價平淡，軍工大漲，根據皮爾森數據進行的「2024台灣大選」網上民意調查結果顯示，賴清德支持度40.56%、柯文哲23.13%、侯友宜22.16%、郭台銘8.96%，剩下不到五個月時間，賴清德穩居民調第一，如果沒有出現藍白整合或棄保效應的話，照目前的情勢發展，執政黨將連任，中國勢必大動作反制，由於台灣跟中國仍有三成的貿易量往來，連任的執政黨勢必遭遇ECFA停掉、陸客來台繼續推遲、農產品禁止輸陸，以及關稅提高。

總統懂不懂經濟 股市扮演老實樹

對股民來說，執政黨連任好像避免了過去政黨輪替的「股市清算效應」，但相信每一位執政者都希望卸任交棒的時候，加權指數是一年比一年高，從這個角度來看當下萬六的加權指數，在未來四年後甚至八年後，是會比萬六高呢？還是比萬六低呢？這考驗新總統的智慧，是要風光的上任，然後卸任時留下不懂經濟的罵名？還是跟前任算清楚帳，一步步登高？搞懂了這個關鍵議題後，相信在明年總統大選完後，到520就任的這段留守空窗期，如果股市下跌，正好可以推給中國停掉ECFA所造成的。

假設加權指數17463點開始進入到18619點拉回以來的Ｃ波下跌格局，那麼未來走勢將跌多漲少，難保多數股票不會被加權指數拖累而下跌，所以正常來說，是應該等待Ｃ波的下跌修正結束再進場，而這個Ｃ波的低點，可以比12629點來得更低，也可以差不多，總之明年總統大選完後，才是股市真正要面臨指數修正的考驗。

軍工的上漲除了國防預算的提高，還有就是網路傳言的「2027年攻台」議題，姑且不論此議題的可信度，依照股市「以訛傳訛、先漲再說」的特性，也就不難理解為何軍工族群在過去一周出現連續上漲，其中領先股千附精密已經累積+43.6%漲幅，相信未來軍工還會成為台股的人氣族群。

IC設計上半年沒漲 PCB與ABF明年看好

同樣類似的聯想也適用在上週日本排放核處理水，引發民眾搶購囤積食用鹽，股民聯想到臺鹽，結果短短兩天臺鹽一度累積+18.94%漲幅。但是IC設計是上半年沒什麼漲的族群，就股價來說處在相對低檔區，此時主力可以藉著加權指數的利空拉回，逢低建倉，就算是技術性反彈修正的幅度不足以扭轉空頭走勢，但反彈幅度還是很具有吸引力，例如最近的信驊從2070元上漲到2590元，反彈幅度達25%，未來的一段期間，尋找具備二成以上的反彈個股是選股方向。

工研院IEK產科國際所分析師張淵菘看好PCB產值今、明年可望先蹲後跳，2024年將重返成長，為滿足高階運算需求，小晶片異質整合封裝技術是未來趨勢，可以把來自不同FAB、不同製程節點與不同屬性的晶片整合成一顆晶片，ABF載板受惠於先進封裝領域擴散，明年、後年供不應求幅度將連兩年擴大。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1201期 洪寶山）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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