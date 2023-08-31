股價＜20元 隱藏版AI股竟是它 網看法兩極

老牌傳產股台玻傳出生產的玻纖布通過台光電驗證，遭市場點名是隱藏版AI股，知名分析師郭明錤除看好今年AI營收占比拉高至1成，也認為貢獻台玻EPS0.6元起跳，但今（31）日股價卻挫逾3%收19.7元，網友看法更是兩極，雖有人嗨喊AI玻璃王，但也有網友認為是主力出貨環節，題材炒作機率高。

天風證券分析師郭明錤昨（30）日在社群平台X上發文指出，AI產業能見度佳，投資人仍積極尋找尚未廣為人知的供應商，指台玻可能是其中1個潛在機會，台玻的玻纖布自第2季起出貨給台光電，主要用於AI相關產品，包括AI伺服器（訓練與推理）、光模塊等，客戶包括Microsoft、Amazon等。

若出貨良率穩定，郭明錤預估，今年佔台光電用於AI產品的玻纖布約25~35%的供貨比重，明年還有望成長逾5成，且因AI產品規格高，今年占台玻的營收比重可達10%，EPS貢獻度0.6~0.8元。

對台玻變身AI股，引發網友討論，有網友幽默自嘲「我相信！因為今天還沒解套」，也有人笑稱台玻現在是AI玻璃王了、還不噴爆。但也不乏網友心存疑慮，表示這題材之前就炒過了，現在只是換個人喊盤，還有人說給高手賺、我觀望就好，也有人自爆手中100張套在24元高價，打算傳給孫子了。

不僅PTT討論熱烈，甚至釣出資深網友分析，指出玻璃分法伏玻璃跟光伏玻璃2種，能跟AI扯上邊的就是光伏玻璃，光伏玻璃在市場上的運用是在光電業，但用量很少，大概只佔玻璃的10%，認為由於AI正熱，只要找1個光電科技公司，去跟玻璃公司下訂單，這樣就能沾光，只要讓大家覺得有前景，接下來就進入主力出貨環節，暗示題材炒作的可能性偏高。

此外，還有網友戲稱，如果我賣膠帶給台積電，這樣可自稱台積電供應商炒一波嗎，另有人提醒，台玻上面的套牢量真的不小，除非公司產生重大獲利，不然股價頂多25元吧。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富社群中心）

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