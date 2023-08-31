外資賣超56億 台股多方動能聚焦「它」

外資賣超56億 三大法8/31賣超台股33億元

外資等三大法人周四（8/31）合計賣超台股33.93億元。包括外資與陸資賣超56.28億元；投信法人買超22.48億元；自營商自行買賣部份係買超13.7億元，避險部分係賣超13.83億元，合計單日賣超0.13億元。

（工商時報 數位編輯）

《盤後解析》AI浪潮仍在 法人3重點提示

台股在晶圓雙雄等大型股走跌影響，指數開低走低，加上MSCI生效影響，終場以16634.51點作收，下跌85.31點，跌幅0.51％，成交金額3474.24億元。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，後市市場將關注以下幾點：

一、聯準會7月如預期般再度升息1碼後，官員們對後續是否持續升息的態度出現分歧，特別是在7月通膨持續降溫下，聯準會內部分成鷹鴿兩派，此將影響9月聯準會的利率政策。

二、台幣自6月中旬以來已貶值3％，若市場預期聯準會9月將持續升息，台幣趨貶格局不變，外資恐將持續賣超台股；反之，一旦台幣止貶，外資可能反手轉為買超。

三、廠商對庫存調整以及下半年需求恢復的展望將牽動大盤能否續攻。

魏永祥指出，整體而言，在AI投資浪潮未停歇、市場仍處風險偏好（risk on）模式下，台股多頭氣勢仍在，惟在AI族群股價普遍已漲多之下，預期第3季台股仍處震盪格局，選股不選市。

（時報資訊 莊丙農）

MSCI季度調整收盤生效 台股下跌85點回測月線

指數編纂公司MSCI（明晟）季度調整結果今天收盤生效，台股終場收在16634.51點，下跌85.31點，回測月線16607點支撐；電子類股指數下跌0.5%，金融類股指數下挫逾1%，表現相對弱勢。

台股加權指數收在16634.51點，下跌85.31點，跌幅約0.51%，成交值新台幣3474.23億元。

MSCI這次調整，技嘉從全球小型指數成分股轉進全球標準指數，股價收在341元，下跌13元；穩懋從全球標準指數刪除，轉進小型指數，收在136元，上漲2元。

全球小型指數新增的17檔台灣成分股，先進光、聖暉、國賓、中再保、僑威、勤誠、帝寶、長榮航太、廣積、廣運、亞翔、華星光、華泰、廣明、建準、穩懋、鈺太等多數收高；其中，僑威漲幅最大，達7.68%，廣運、廣明和華泰漲幅逾4%。

全球小型指數刪除的成分股，金麗科和東鹼股價表現不同調，金麗科下挫逾4%，東鹼上揚0.92%。

電子類股指數下跌0.5%，金融類股指數下挫逾1%。傳統產業股漲跌互見，食品類股指數下跌逾1%，玻璃類股指數下挫逾2.5%，表現疲弱；電纜類股指數上揚逾2.6%，表現相對強勢。

兆豐國際投顧研究部副總經理黃國偉表示，美元走勢強弱將牽動市場資金動向，並影響台股走向，是近期重要觀察指標。

（中央社）