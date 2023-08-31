輝達AI晶片傳禁賣中東 緯穎拖累AI股急殺

外傳半導體大廠Nvidia（輝達）在本周的一份監管文件中提及，美國擬擴大輝達高階AI晶片出口限制區域，由原先的中國擴及到部份中東國家，利空一出，不單之前傳言接獲中東訂單的緯穎（6669）一度被摜壓到跌停，之前被點名是中東神秘客訂單受惠股的勤誠（8210）及奇鋐（3017）、光寶科（2301）均受累，以低盤開出，AI概念股也慘熄火。

基於國家安全理由實施出口管制，美國早在2022年發布限制對中國出口晶片的禁令，惟近日市場再傳輝達在本週的一份監管文件中提到，在2024年第二季（截至7月30日），公司將受到美國政府部分限制，包括A100和H100產品要運往某些客戶與其他地區，包括中東部分國家，必須額外申請許可，雖然輝達已出面滅火表示，不會對公司業績造成「立即且實質的影響」，但先前傳出獲一中東資料中心業者伺服器浸沒式液冷專案、且訂單金額上看40至50億美元的緯穎立馬中槍，直接摜破1,600元及1,700元兩大整數關卡，盤中還一度亮燈跌停。

受到緯穎急跌拖累，勤誠、奇鋐、光寶科股價也同步走弱，一早均以低盤開出，其中光寶科開盤僅下跌1.44％，跌幅算最輕，奇鋐和勤誠開盤均出現逾4％的跌幅，惟在急殺順利去化賣盤後，勤誠已率先於9時20分翻紅，奇鋐亦跟進11時24分見到紅盤。

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