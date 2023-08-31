MSCI季調收盤後生效 這檔軍工股先創新高

台股今(31)日收盤後，MSCI明晟最新季度調整將正式生效，本次台灣成分股新增1檔技嘉（2376），全球小型指數成分股新增17檔，具軍工題材的長榮航太（2645）今早股價率先再創新高。

這次MSCI明晟新增的成分股技嘉，以及小型股中有多檔AI概念股入列，包括勤誠（8210）、僑威（3078）、廣積（8050）、廣運（6125）、華泰（2329）、廣明（6188）、建準（2421）今年股價均已大漲一段，目前整體AI族群因漲多震盪整理，技嘉盤中跌幅收斂，勤誠、僑威、廣運、華泰、廣明等盤中全線回到平盤之上，維持短期偏強整理之格局。

MSCI明晟8月11日公布最新季度調整，台股在「MSCI全球標準指數」方面，成分股新增技嘉（2376），刪除穩懋（3105）。

全球小型指數成分股新增17檔，包含先進光（3326）、勤誠、聖暉*（5536）、國賓（2704）、中再保（2851）、僑威、帝寶工業（6605）、長榮航太（2645）、廣積、廣運、亞翔（6139）、華星光（4979）、華泰、廣明、建準、穩懋、鈺太（6679），剔除技嘉（2376）、金麗科（3228）、東鹼（1708）3檔。

本次台灣成分股新增1檔技嘉，近期投信法人持續大買，反而是外資連六賣共計賣超逾1.1萬張，今早股價回測5日均線。

今早新列入的小型指數成分股以傳產表現較強，長榮航太盤中大漲10元至140元再創新天價，投信法人已連四買。另外，汽車相關的帝寶盤中漲勢加大，漲5元至123元，漲幅4.24%。

（時報資訊 沈培華）

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