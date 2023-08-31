8/31上市、櫃企業營運快報

今（8/31）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.家登（3680）為強化半導體供應鏈韌性深耕台灣，該公司與多家半導體上中下游關鍵供應鏈廠商合作，打造台灣半導體國家隊，提供全球半導體關鍵客戶最佳服務，實踐「全球關鍵材料及創新技術的整合服務商」組成半導體在地供應鏈聯盟。

家登並與供應鏈聯盟旗下公司共組德鑫半導體前進美國市場，預期未來透過德鑫半導體將可在美國及全球半導體市場搶攻更多商機。

2.騰雲(6870)初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今日開標，得標均價151.19元，承銷價訂在128元，後續採公開申購張數374張，公開申購期間為9月4日至6日，9月8日公開抽籤，9月14日正式掛牌上櫃交易，以昨日收盤價180元計算，換算報酬率達4成。

3.日本出口數字強勁，推升日本第二季GDP年增率6%，優於經濟學家預期，增速也加快，而其中受惠於日圓匯率維持低檔，製造業的汽車與零組件上修獲利預期最受注目。今年7月成立的元大日本龍頭企業基金，正是市場唯一聚焦日本製造業的日本股票型基金，由專業團隊精選標的，靈活布局，獲得熱烈迴響。

4.華航「皮卡丘彩繪機 CI」於 2022 年華麗登場，期間飛越亞洲各大城市，深受大小朋友喜愛，在首航即將滿周年之際，華航與 The Pokémon Company 攜手推出壓軸系列周邊商品 — 旅行托特包，9 月 1 日起開賣，每趟旅程帶上旅行托特包，隨時都有寶可夢的陪伴。

5.旅遊業者鳳凰(5706)30日應邀召開法說，總經理暨發言人卞傑民表示，受惠暑期旺季及郵輪包船挹注，2023年7月營收已恢復疫前92％，前7月恢復至疫前約66％，看好第三季營運持續復甦，將聚焦4大策略持續挹注下半年成長動能。

6.淘帝-KY(2929)上半年稅後虧損為3880萬元，每股淨損為0.36元，淘帝-KY表示，公司仍積極強化線上電商銷售轉型、與旗下代理商研議童裝提貨價格、擴增TOPBI品牌線上代理商家數、嚴格管控庫存及採購標準等策略，推動品牌定位等升級，希望有助於中長期營運發展。

7.華新(1605)指出，受印尼紅土鎳礦開採受限及鉻鉬鐵價格上漲影響，廢不銹鋼及鎳生鐵價格上漲，加上台幣匯率貶值因素，驅使鋼廠成本快速增加，9月盤元牌價全面調升。

8.寶奇生技(7650)9月7日辦理創櫃板登錄前籌資。

寶奇生技公司(以下簡稱寶奇生技公司；產業類別：農林漁牧)主要從事雞隻專用微生物、機能性飼料及養殖技術系統之研發，並經營「咱兜ㄟ」品牌機能蛋之買賣。

9.祺驊(1593)今(2023)年第3季訂單尚未明顯回溫下，營運成長動能力限，今年雖有韻智100%認列全年度營運，不過受到健身器材本業營運呈現衰退，加上2022年業外獲利基期墊高，法人預期，全年度營收可望成長，但獲利表現恐將面臨壓力，明年將重返成長軌道。

10.工業用縫紉機廠高林股上半年每股虧損0.19元，第三季出貨及營收有望比第二季微幅成長，又有匯兌及處分海外子公司房產等業外利益挹注，第三季有望轉盈，全年力拚不虧損。31日股價上漲0.25元而以13.60元，目前漲幅逾1％。