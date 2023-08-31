高端連拉二根漲停 網友一句話突破盲腸

高端（6547）新冠肺炎疫苗技術授權給世界衛生組織（WHO）C-TAP及聯合國公衛組織單位，儘管市場質疑分潤金高端看得到吃不倒，但此利多消息讓高端股價連續拉出二根漲停板。高端股價大漲網友似乎也不買單，直指「就問8月營收破蛋沒」、「沒銷售額靠股價創造財富自由的公司」。

高端表示，新冠肺炎疫苗技術授權給C-TAP及聯合國公衛組織單位MPP，根據雙方合約，若未來高端新冠疫苗透過MPP授權給其他第三方單位或其他開發中國家，將可先取得簽約金，後續高端會協助建立技術平台與建廠，疫苗商業化後可再認列分潤金。

對此，市場仍出現不少質疑聲浪認為，從去年開始，全球的疫苗市場就已經呈現「供過於求」的狀況，即使是其他經過三期臨床，且已經販售上億劑疫苗的大廠都已是供過於求，仍是「原始株」、且未經過三期認證的高端疫苗，基本很難得到任何國家或廠商的青睞。

而大批網友對高端新冠肺炎疫苗技術獲技轉似乎也不看好，就有網友在PTT上PO暗虧「記得高端疫苗目前為止只有蔡政府買的樣子，因此相信國際會很有興趣研究到底是怎樣的技術國際上都沒人買」。

另外也有大批網友吐槽「可以炒股了 上看200」、「笑死，最大客戶是政府」、「沒商業價值的東西拿去送人 後續驗證全丟給人作 騙一波集中市場的錢」、「技轉是因為沒人要也做不出來，一個無法市場化的技術而已」、「沒有營收的東西還能高潮?」、「0營收還能漲停 塔綠斑真炒股天才」、「到底誰買啊？營收七個月掛0耶」。

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