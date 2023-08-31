AI股又跌沒在怕 名師「拉回買」點名這7檔

外電報導，特斯拉大買輝達（NVIDIA）AI晶片，衝刺自駕車，但昨天也傳出，美國對輝達AI晶片的出口限制，從中國擴大到部分中東國家。台股AI族群今天又集體走跌，緯穎早盤跳空跌停，緯創、廣達、技嘉、英業達等全面下挫。

大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，台股指數震盪盤整，在半年線附近都是買點。AI股如果看短線會迷失、被氣氛影響，美國貨幣政策緊縮週期擺明就是近尾聲了，漲多會震盪，但大方向不會變，中元節之後鬼故事告一段落，接下來回到真正的基本面，從今年到明年都是很好的機會。

AI股會跟航運股走向一樣的命運嗎？阮蕙慈分析，航運當時是因為疫情造就出供需空窗期，出現10年一次的行情，但整體並沒有變；AI不一樣，它是從無到有的新應用，這個應用對台灣特別有利，現在才剛開始。

阮蕙慈說，現在出貨的伺服器是今年上半年下的單，接下來第4季放量還是上半年的單，明年將會大成長，獲利才剛要開始，怎麼會是盡頭？而且這還只是第一波的基礎建置而已，還沒到高峰期，未來應用端出來之後餅會更大。現在看到的是AI伺服器，一般伺服器落底也會上來，因為2個東西功能完全不同，第4季開始將會大好

阮蕙慈強調，大盤這裡就是底部區，往後面看第4季比第3季好、明年又比今年好，明年通膨一定下來，緊箍咒就真的拿掉了。至於選股，阮蕙慈認為AI拉回還是買。她點名AI相關概念股與部分非AI潛力股，包括技嘉、廣達、川湖、營邦、華孚、材料、保瑞等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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