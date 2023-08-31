台積金雞獨立怕不穩 老謝點名3台廠快跟上

台灣僅有台積電1座護國神山還不夠，財信傳媒董事長謝金河表示，需要有更多護國群山，才能捍衛台積電1個人的武林，期待廣達、台達電、聯發科等3電子大廠蛻變跟上，但也提醒，想成為護國神山或群山，最起碼產品要有世界級競爭力，營收、獲利都能扶搖直上，這也是輝達（Nvidia）之所以輾壓對手AMD，市值領先至少1兆美元的主因。

謝金河在臉書以「護國群山的探求：創新技術與核心競爭力」為題發文，指日前出席《財訊》雙週刊論壇，探討護國群山，聆聽雲達總經理楊麒令對AI發展及趨勢，應用的新未來，徬彿上了一堂課。一起參加與談的有中鋼董事長翁朝棟、穩懋半導體董事長陳進財及國喬石化總經理曾嘉雄。

歸結最後的核心：企業核心競爭力才是永續發展最重要的根源！謝金河還以林宏文著作「晶片島上的光芒」，他提到台積電不只要創新技術，更要投資創新技術！這句話切入最核心的梗。台積電為什麼能成為護國神山？這單從去年台積電淨利1.06兆元，就可看到威力。

要成為護國神山或護國群山，最起碼要產品有世界最強大的競爭力，營收、獲利都能扶搖直上。這次Nvidia公布季報，一看是1張漂亮得不得了的成績單，現在Nvidia市值1.2兆美元，領先AMD至少1兆美元，這就是最現實的差距。這次台灣AI供應鏈有機會，是因為科技運用及地緣政治。

謝金河並透露，自己我也對翁董說，中鋼要朝特殊鋼品及高質化產品邁進，甚至必須在氣體氖氣找到出路。同樣在石化產業也是如此，今年AN跌21%、丁二烯跌3.6%，Ldpe跌7.15%，中國石化廠產能全開，價格失速墜落，再多的ECFA加持也救不起石化業。大家要想想，像林德的氣體打遍天下無敵手，這是核心競爭力。

台灣要有更多護國群山，才能捍衛台積電一個人武林的金鷄獨立，如果廣達、台達電、聯發科可以再蛻變，台灣可以躋身世界的企業更多，台灣經濟實力也可以更上一層樓。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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