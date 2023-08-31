高端再漲停 軍工股強勢 台股早盤回測月線

台股31日開低下跌，盤中下跌56點，來到16,663點，跌落月線之下，權王台積電（2330）股價小跌1元，暫報554元，生技、軍工股表現強勢，高端疫苗（6547）股價亮燈漲停，千附精密（6829）、寶一（8222）同步走揚。

關注美股表現，收盤S&P500上漲17.24點，上漲幅度0.38％，收在4,514.87點；道瓊指數上漲37.57點，上漲幅度0.11％，收在34,890.24點；那斯達克上漲75.55點，上漲幅度0.54％，收在14,019.31點；費半指數上漲14.35點，漲幅0.40％，收在3,643.92點。

費半、那斯達克指數持續拉高 NVIDIA、APPLE、GOOGLE 持續上漲，多頭格局不變，將帶動台股持續往上。第三季NVIDIA財測展望亮眼，相關供應鏈接下來到年底都會表現不錯，如台積電、廣達、技嘉等供應鏈，第四季到明年訂單掌握度都高，可留意拉回後的買點，目前處於業績發表前的暖身階段。

第一金投顧指出，隨著FOMC會議於9月1日召開，本次預期將不升息，時間進入9月初，可以留意業績好的公司，持續檢視基本面。而蘋果拉貨及發表將是近期的重點行情。目前台股將隨著美股上攻，各產業輪流上漲，績優股可伺機布局。

國泰證期研究部分析，iPhone重大的變化將出現在高階機型上，包括重新設計的邊框、用鈦代替不銹鋼、螢幕周圍邊框更窄以及採用更先進的3奈米的A17處理器。

此外，鈦也會讓手機更輕一些，還有新的靜音開關，這將是iPhone自2007年首次亮相以來的新更動，所有四款新iPhone都將採用USB-C充電，以符合歐盟的新規定，建議可持續偏多布局。

延伸閱讀

京元電子爆違約交割3,424萬元 今年第四大

雙A題材熱 矽統旺宏等13檔半導體股法人愛

高端報喜 基亞、保瑞等13檔生技股同慶

MSCI季調 今盤後生效