8/31盤前》AI伺服器爆紅 這檔火速搶商機

台股今（8/31）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.高盛證券指出，英特爾從10奈米製程開始，就持續面臨製程升級延遲難題，近期更已決議在製造部門與內部產品事業體建立「類晶圓代工」模式，隨市場規模愈來愈龐大，預期英特爾2024、2025年將擴大釋單給台積電，委外代工趨勢抬頭環境中，台積電就是最大贏家。

2.華碩領先市場於30日宣布推出搭載輝達（NVIDIA）L40S GPU的AI伺服器，即日起開放下單。L40S GPU是輝達為解決H100、A100缺貨窘境，而於八月中緊急推出的GPU，華碩以短短二周不到時間，便推出相關配搭AI伺服器產品，顯示看好整體AI應用將有大爆發實力，積極搶占先機。

對於伺服器事業業績，華碩預期，一直到2027年的年複合成長率，至少得有40％以上，並要達成五年成長5倍的目標。其中，以CSP（雲端服務供應商）為主的數據資料中心伺服器業務，在AI伺服器產品的帶動下，更期望五年翻漲10倍的成績。（閱讀全文）

3.半導體濕製程設備供應商弘塑（3131）昨（30）日舉行法說會，總經理石本立指出，受到先進製程需求帶動，公司營運谷底已過，預期今年下半年營運可望優於上半年，且看好公司及產業未來發展，將進行二期擴建計畫，目前正進行規畫中。

4.美國最新經濟數據遜色，市場對於聯準會結束升息的預期升溫，推動美債殖利率持續回落，華爾街股市30日開高走高，道瓊工業指數盤初最高漲170點並短暫升破35,000點，尾盤時段雖一度轉跌，但最終仍收紅，並創下8月中旬以來的兩周最高，那斯達克指數收盤寫下8月1日以來的四周新高。

道瓊工業指數上漲37.57點，或0.11%，收34,890.24點；標準普爾500指數上揚17.24點，或0.38%，收4,514.87點；那斯達克綜合指數揚升75.55點，或0.54%，收14,019.31點；費城半導體指數上升14.35點，或0.40%，收3,643.92點。

5.台電汰舊換新饋線及強韌電網計畫助攻，帶動電力線纜需求強勁，大亞（1609）也受益被客戶追著跑。大亞預期下半年電力線纜出貨將不輸給上半年，本業營運有望優於上半年。

台電第二季釋出345KV超高壓交連PE電纜及附屬器材等地下輸電線標案，總金額101.34億元，由大亞、華電（1603）、合機（1618）、大東電業等四家線纜廠得標，其中大亞拿下23.47億元標。

6.SpaceX 23日執行本月第六次二代星鏈衛星迷你版發射任務，網通廠啟碁（6285）、微波／毫米波元件商昇達科（3491）等低軌衛星概念股再飄香，啟碁看好低軌衛星地面接收路由器等產品，將隨客戶端用戶數提升而成長，昇達科也受惠低軌衛星產業與5G建設趨勢不變，2024年展望佳。

7.「雙A」題材熱，輝達股價創高，又有藍色巨人IBM挑戰輝達AI晶片霸權消息，激勵旺宏（2337）30日爆量141,737張，另國際半導體展9月5日論壇先暖身，蘋果將於台北時間9月13日凌晨新機發表，台積電（2330）回神站上月線，挾多重利多激勵，半導體股重返主流，蓄勢先戰季線。

據統計，外資30日買超1,000張以上的半導體股，股價全數收漲，包括矽統大買超近2.2萬張，旺宏17,607張，另聯電、威盛、力積電、日月光投控、華泰、凌陽、威剛、矽格、台積電、新唐、敦泰等，都各買超1,213～6,552張以上。

8.蘋果新一代iPhone 15 即將上市，供應鏈也跟著上緊發條，迎接今年iPhone 15將接口由Lightning 轉換為Type-C的最大技術變革，不單連接器大廠正崴、宣德可望大啖蘋果商機，連出貨微型沖壓件的優群也嗅到出貨高峰到來的味道。

9.記憶體供需持續改善，兩大韓廠目前記憶體庫存水準約十周，並往八周以下為健康水準靠攏，且較今年上半年高峰20周以上有所下降，其中DRAM庫存去化狀況較佳，有利威剛（3260）、群聯（8299）等個股營運表現。

10.台玻（1802）受惠於第三季以來平板玻璃平均價格優於去年同期，7月營收已年增，預期8月仍可維持正成長。另，台玻的玻纖布已供貨給台光電（2383）做為AI伺服器之用。市場指出，在平板玻璃價格趨於穩定，單價較高的玻纖布出貨量陸續穩定，預估台玻下半年的營運將可逆轉勝、由虧轉盈。

11.智能衡器廠鼎炫-KY（8499）30日公布第二季財報，累計今年上半年稅後純益2.27億元、年減38.76％，每股稅後純益4.38元，不過第二季在營收回升之下，單季稅後純益重返成長，達1.5億元、季增92.3％，第二季每股稅後純益2.89元。

12.國際記憶體大廠包括三星、SK海力士、美光等持續減產，TrendForce預估，2024年各廠減產策略仍將持續；惟隨著消費性電子產品需求回升，2024年DRAM、NAND Flash需求位元將年增13％及16％。

台系記憶體廠如南亞科、旺宏、華邦電、群聯、威剛、宜鼎等，有望同步受惠。

13.大宇資（6111）30日舉辦法說會，該公司表示，未來將朝泛娛樂集團發展，爭取IP多元化經營。印度研發中心所推出的第一人稱射擊遊戲Raider Six，目前在印度市場下載450萬，新增帳號數350萬，短期目標為2,000萬下載。

大宇資表示，Raider Six將於10月份推至北美、南美、東南亞及中東市場，力拚第四季虧轉盈。

14.美國輪胎商業（Tire Business）公布2023全球輪胎營收業界排名，正新以36.76億美元的成績，續居全球第十強，也是台灣輪胎業最佳排名。建大輪胎營收連續兩年成長，全球排名一口氣從前一年的第29名進步至第24名，進步幅度居台灣業者之最。

15.獲利可望再創新高。受惠SWAP（換匯交易）及財富管理收益成長，彰化銀行30日在法說會上揭露，其SWAP收益42.22億元，創歷年同期新高紀錄。彰銀主管指出，依目前自結財務數字，前七個月稅前盈餘已達百億元，營運成長穩健，預估全年獲利可望超越去年，再創新高。

16.裕隆汽車31日將舉行法說會，除上半年業績創近年高點，預料將釋放裕隆城拍板開幕營運日期，及自有品牌納智捷純電車n7進展，若再加上裕日車輕油電休旅車X-Trail已下線，三大利多加持下，30日股價先行，盤中最高觸及84.7元，漲逾半根漲停，終場收83.7元，漲幅仍達4.89％。

17.為加速車載產品與AI業務之整體布局，今皓（3011）30日宣布擬收購勤天科技，正式踏入車用AI產業領域。今皓表示，此收購案將以台幣1.2億元為上限，授權董事長收購勤天科技100％股權，該案已獲今皓董事會通過。公司踏入車用AI產業領域，盼擴大產品在日系車廠的能見度。

18.健保署長石崇良30日表示，明年1月將成立「醫療科技評估」專責單位，並籌設新台幣100億元的新藥基金，該基金獨立於健保總額之外，可大幅縮短新藥納入健保給付的時程。

19.四年一次的奧運商機倒數計時，2024年巴黎奧運舉辦時間為2024年7月26日至8月11日，奧運開幕式在塞納河上舉行，隨著距離奧運開幕不到一年，相關業者也開始如火如荼的備貨及備戰，依據台股傳統慣例，紡織成衣、製鞋、觀光、旅遊、航空、運動器材等都將受惠，特別的奢侈精品LVMH集團今年為巴黎奧運合作夥伴，擁有LV成份股的國泰全球品牌50 ETF（00916）也值得留意。

每逢四年一次的奧運題材，投資人直接聯想的主要概念股台灣紡織業及製鞋業，因替國際知名NIKE、adidas、UNDER ARMOUR、lululemond等代工的聚陽、儒鴻等直接被點名，遠東新、廣越及光隆等也受惠不少。

20.沛亨（6291）組織進優化，29日董事會通過由董事長林志茂兼任總經理，這也是繼4月出任POS廠邑鋒股份董事長之後再扛大任。林志茂以振曜（6143）集團執行長身分，未來將整合集團資源，發展新策略及方向。

沛亨指出，公司提供網通、光纖產品及電源轉換／管理IC，亦跨足電競筆電揚聲器，未來將透過集團多角化布局，切入新興領域，並提供完整解決方案。

21.國內土地交易市場吹寒風，今年前八月土地市場大型交易不足500億元，較去年同期腰斬，不過法人在桃園積極獵地，桃園成交金額148億元占全台近3分之1，尤其地價較低的楊梅更成企業投資熱區，包括中華汽車、國產實業都大手筆取得土地。（中性看待）

22.運輸物流業者嘉里大榮（2608）猛攻高科技物流、醫藥物流、冷鏈服務、零擔／快遞等四大商機，新設汐止物流中心、重新營業所、前鎮營業所等三大廠區陸續啟用，攻醫藥倉儲與配送、常溫配送，助攻擴張營運版圖。進入傳統年節旺季，嘉里大榮樂看下半年營運將優於上半年。

23.日本銀行（央行）政策委員會審議委員田村直樹（Naoki Tamura）30日表示，目前「明顯可見」日本通膨率持續穩定地實現2％的目標，暗示日銀明年初可能改變貨幣立場，終結超寬鬆政策。

24.網通股股王智邦積極布局AI商機，市場預期該公司智能網絡介面卡（Smart NIC）今年第四季出貨可望開始增溫，明年出貨將明顯放量，同時，將加速網絡升級趨勢並推動400G交換器在今年占智邦銷售額的18％，並在2024年增至23％，成明年營運成長重要動能。

25.即便房市景氣仍然低迷，但部分開發商因為建照期限壓力陸續開始動工，帶動鋼筋、H型鋼需求增加，價格也隨之上漲，東和鋼鐵30日開出H型鋼9月下半月價格，基價每噸上漲500元，是該公司5月以來首度漲價，據了解中龍也將會跟進喊漲。

26.台北市推案熱區北投，近期房價直逼士林，最新實價登錄資訊顯示，「力麒天沐」頂樓戶每坪交易價達144.4萬元，刷新區域最高單價紀錄，第二名為北士科軟橋段的「國泰雍萃」135萬元。北士科成台北房市新熱區，9月後將有新潤、潤泰創新、遠雄等知名建商推案，房市處女地「洲美段」也將出現首發案，估計總銷達200億～300億元的新案正醞釀加溫。

27.美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）30日完成中國行，總結此行最大收穫是美中承諾加強溝通，並同意啟動新的商業問題工作組。雷蒙多在行程的最後一日來到上海，與市委書記陳吉寧會面時表示，希望中國能為美企提供更能預測的商業、監管，以及公平競爭環境。

28.輝達行執行長黃仁勳29日現身谷歌雲端大會上，向外界強調雙方在AI上的合作，透過結盟關係，輝達強大的H100 GPU將支援谷歌雲端平台（Google Cloud Platform）和PaxML大型語言模型。

黃仁勳並在部落格表示，與谷歌雲端擴大合作，開發商不但可加速打造基礎設施、軟體及服務，同時還可大幅提升能源效率及降低成本。輝達GPU也供應給亞馬遜和微軟的競爭雲端平台。

29.高端疫苗開發報喜，獲選參與WHO C-TAP及聯合國MPP計畫支疫苗製造商，創全球首例，利多助攻其30日開盤直接跳空漲停，刷新四個月高，連帶點火大股東基亞、云辰齊奔漲停，生技醫療族群同歡，生技股王保瑞飆漲逾6％，中裕、曜亞等跟進走高。

30.美國券商羅森布拉特（Rosenblatt Securities）的分析師看好人工智慧與高性能運算的市場需求，給予輝達1,100美元的目標價，若以周二收盤價計算，意味著仍有125%的上漲空間，屆時輝達市值將超過2.7兆美元，媲美蘋果的2.9兆美元。

31.沃旭能源30日與台灣銀行、中信銀等15家業者，共同簽署250億元的「永續連結循環企業融資案」，將挹注資金，投入沃旭在台灣的離岸風場，持續推動台灣在地綠能發展。

32.蘋果於29日發出邀請函，確定將於美國西岸時間9月12日上午10台灣時間9月13日凌晨1時）舉行秋季發表會，iPhone 15系列、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2等新品有望登場；另外媒30日報導指出，蘋果計劃在其即將推出的Apple Watch Series 9首次進行3D列印技術的測試。

33.連鎖餐飲集團揚秦國際為擴大集團營運動能，除旗下「麥味登」早午餐、「炸雞大獅」連鎖炸雞、「Real臻」連鎖烘焙持續拓點，新創「涮金鍋」火鍋品牌，跨足年產值400億元的火鍋市場，首店預計10月於桃園開出，明年起開放盟，布局全台六都發展連鎖。

34.素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國8月民間就業人數增加17.7萬人，遠低於7月增幅37.1萬人與市場預期；加上第二季國內生產毛額（GDP）季增年率由初估的2.4％下修至2.1％，顯示美國勞動市場與經濟顯現降溫跡象，推升美國聯準會（Fed）9月可能暫緩升息的市場預期。

35.蘋果定於台灣時間9月13日凌晨（北美12日）發表iPhone 15系列，並規劃10月發表筆電與周邊，兩次發表會預計推出iPhone 15、Apple Watch S9與Ultra、搭載M3處理器的MacBook Pro、iPad Pro、AirPods Lite等10項新品，寄望以機海戰術迎接11月的感恩節與雙十一購物節的消費旺季。

36.上海台北雙城論壇30日在上海登場，台北市長蔣萬安致詞時提出「雙城好，兩岸好」論述，蔣萬安表示，雙城論壇不僅僅是城市治理角色，還肩負了兩岸關係中重要的、關鍵性的指標意義。此次雙城論壇克服分歧、創造對話空間，在不平靜的兩岸關係下找尋對話、共享的價值，相信「雙城好，兩岸好」必定可為。

37.大陸官方支持民營企業再出招。中國人民銀行等多個部委30日召集多家銀行與民營企業開會，人行行長潘功勝在會上繼續派發定心丸，強調確保流動性合理充裕、引導金融資源投向民營和小微企業，並要求銀行提高民企貸款占比、擴大配置民企債券等，全方位緩解民企資金難題。

38.宏碁旗下小金雞安圖斯科技（Altos），繼去年積極推展海外版圖後，近期因應AI浪潮趨勢大好，也將旗下針對AI與HPC的創新產品和解決方案，積極推進泰國市場落地，以搶占當地AI市場先機。安圖斯並規畫最快於明（2024）年在台首度公開發行、正式入列宏碁集團IPO老虎隊。

39.華固建設看好台北市北士科園區河岸景觀住宅剛性需求，首度插旗「新洲美段」，30日簽下面臨基隆河第二排的580坪土地合建案，華固將分回35％，計畫開發為水岸景觀住宅。華固建設總經理洪嘉昇表示，華固將持續整合鄰地，希望規模擴大到2,000坪以上，再進行規畫，目前每坪單價和總銷金額未定。

40.受惠AI伺服器題材加持，技嘉（2376）近三個月間再飆漲近9成，30日其公告自結7月財務數字，單月獲利皆有較去年同期翻倍以上的勁揚，並拉抬其今年1到7月累加自結稅後純益達22.29億元、每股稅後純益（EPS）達3.51元，雙雙超越疫情前的2019年度表現。

41.國人瘋台股ETF，受益人再創新高，據8月25日最新公布的集保戶股權分散統計顯示，52檔台股ETF的受益人最新一周增加3萬4,739人，今年來增加92萬2,904人，總受益人來到507萬9,062人，顯示出台股ETF魅力持續增溫。

42.台積電美國廠還在為建廠延宕爭論不休之際，在日本熊本廠的進度卻是越來越令日方滿意。據當地金融機構九州金融集團最新試算，從去年起的10年內，台積電設廠估為熊本縣帶來約6.9兆日圓（約新台幣1.5兆元）的溢出效應。

據熊本地方媒體「熊本放送」（RKK）報導，九州金融集團昨日公布最新經濟溢出效應試算報告。九州金融集團社長笠原慶久直言，「百年一遇的超級大規模投資正在進行」。

B.利空因子：

1.蘋果新iPhone進入發表倒數，光學族群股王大立光此時遭重拳降評。海通國際證券電子研究主管蒲得宇認為，iPhone 15拉貨量低於預期，新機定價可能偏高，更是發表會的負面變數，大立光眼前遭遇的挑戰不減反增，將投資評等由「中立」降至「劣於大盤」，推測合理股價下修為1,870元。

2.日本多年來深陷通縮，加上日本央（銀）行大行貨幣寬鬆，反映日圓購買力的指標「實質有效匯率」，逼近53年低點。這意味日本家庭生活負擔沉重，被迫為能源、糧食等進口必需品支付更多的錢。

3.分紅保單以「神單」訴求停售效應，引起金管會關注。保險局局長施瓊華30日受訪時表示，第一將了解現行分紅保單的分紅揭露方式，如果有不妥或可能誤導保戶，將要求保險公司調整分紅揭露內容；其次是檢視銷售通路是否有不當行銷，如不得保證分紅。

近期某張外商壽險公司的美元分紅終身壽險，以「設計有誤、緊急停售」為號召，先是社群、網紅推薦「必買神單」，且通路提供的試算表在第12年解約的IRR（內部投資報酬率）逾5％，在保經代通路引發停售潮。金管會已盯上這樣的行銷方式，擬在商品面、銷售面上做出規範。

4.受日圓走貶影響，日本汽油零售價飆漲至新高紀錄，外傳日本政府可能會將現行的燃料補助截止日期，延長至今年底。

日本經濟產業省30日公布，在截至8月28日止該周，日本全國普通汽油零售平均價格每公升上漲1.9日圓至185.6日圓（1.27美元），寫下1990年開始追蹤此數據以來新高，並且為連續15周勁揚。

5.高股息ETF頻頻動用平準金穩住配息率，逼得金管會出手管理了。金管會指出，收益平準金機制原是避免ETF因特殊原因，如大額申購稀釋配息時的通融機制，但近來不少投資人申訴，部分ETF以平準金配息的比例過高、且啟動時點不明確，已要求投信投顧公會研議訂定通則規範。

據了解，9月以後新送件、追募及已核准將開募的ETF，若有收益平準金機制者，都要揭露其平準金政策，否則就會面臨「卡關」，甚至無法開募。依投信投顧公會公布，至少還有六到七檔排隊申請核准的ETF要照新規，若要發行有收益平準金機制的ETF，必須明訂平準金政策，包括動用時點、動用上限比例，都要在基金公開說明書中揭露。(中性看待)

6.電動車日益普及帶動鋰金屬需求升高，恐導致全球面臨鋰短缺問題。部分分析師預估，此情況最快可能於2025年出現，也有人認為時間點不會那麼早，但終究難以避免。

7.大環境不景氣持續打擊PC及印表機需求，導致惠普（HP）上季營收下滑，所幸成本控管得當，才讓獲利達到華爾街預期。然而，該公司預警庫存偏高將繼續壓迫價格並下修年度財測，使股價在30日開盤跳水重挫9％。

8.「不會再有便宜機票！」華航總經理高星潢受訪表示，在地勤代理等萬物皆漲，墊高營運成本下，票價很難回到過去；隨旅運需求復甦強勁，華航將啟動新世代長程客機更新計畫，包括波音777X最新型客機、空中巴士A350-1000客機等皆為候選機型。

9.電感廠臺慶科（3357）31日將召開法說會，公司維持第三季旺季不旺看法，但來自車用的訂單相對穩健，且因應景氣能見度不高，臺慶科第二季底的庫存周轉天數已降至90多天，為健康水位下緣，此外，臺慶科積極轉移設備至馬來西亞廠，中長期將占營收20％至30％，成為另一個舉足輕重的生產據點。

10.GIS-KY業成（6456）受到平板電腦和筆電需求低迷影響，上半年陷入虧損，每股淨損約3.07元，寫下上市以來最差表現。展望第三季，由於大客戶調整庫存，拉貨動能弱，預期第三季出貨和上季相當，期望第四季在新品拉貨效應帶動之下，營運表現有所改善。

11.技嘉（2376）6月適逢第二季季底的出貨高峰，月獲利衝高，公司自結7月獲利，較6月出現攔腰折半、有近56～57％的月減幅。

12.鴻海（2317）創辦人郭台銘28日宣布參選2024總統大選，惟當其高聲疾呼、力圖為政壇貢獻心力之際，鴻海股價卻因一句「Yes！Please do it」嚇跌，本周來下挫1.85％，而其曾在2016年股東會許下的「沒有200元，我不退休！」諾言，也被市場重提。

13.自動化設備廠盟立（2464）今年來營運受到景氣影響，不過，該公司指出，近幾年在半導體及科技廠的接單逐步展現成果，預期第三季營運大致持平第二季，第四季可望小幅回溫，但目前正在接洽中的科技廠大單若能順利拿下，明年營運可望重回成長軌道。

14.明晟（MSCI）第三季季度調整，將於9月1日生效，證交所提醒投資人留意，歷史資料顯示，MSCI指數調整前一交易日（即8月31日），台股尾盤可能有較大成交量值的表現，當國際情勢及總體經濟等因素有所變化，則可能存在波動較大現象。

15.中概零售歷經去年疫情封控，今年以來業績逐季回復，包括淘帝-KY（2929）、金麗-KY（8429）、大洋-KY（5907）上半年虧損均較去年同期大幅收歛。展望下半年，秋冬服飾單價高，加上雙十一等傳統旺季，有望助攻族群全年財報達成損益兩平目標。

16.工業用縫紉機廠高林股（1531）受歐美成衣市場買氣不佳影響，上半年每股虧損0.19元。公司表示，儘管第三季還看不到景氣好轉的跡象，但仍估第三季出貨及營收可望比第二季微幅成長，加上有匯兌利益等業外收益挹注，第三季有機會轉虧為盈，全年力拚不虧損。

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