雙A題材熱 矽統旺宏等13檔半導體股法人愛

「雙A」題材熱，輝達股價創高，又有藍色巨人IBM挑戰輝達AI晶片霸權消息，激勵旺宏（2337）30日爆量141,737張，另國際半導體展9月5日論壇先暖身，蘋果將於台北時間9月13日凌晨新機發表，台積電（2330）回神站上月線，挾多重利多激勵，半導體股重返主流，蓄勢先戰季線。

AI人工智慧及Apple蘋果雙A題材，持續在台股盤面上發酵，儘管AI伺服器股廣達及緯創等，都持續受到AI題材催化，股價表現不俗，但AI概念股漸擴散以半導體、晶片相關個股，推升近日半導體股強勢表現。

最受到關注的是，旺宏30日收34.75元大漲7.42％，成交量暴增至141,737張、日增505.87％，外資狂敲進17,607張。國票投顧表示，IBM發表最新類比人腦造神經網路晶片，效率大增14倍，並大幅降低能耗，業界看好有望改寫全球AI史新頁，法人看好供應鏈旺宏未來營運成長。

上市半導體股30日漲勢不俗，上漲0.75％，據統計，外資30日買超1,000張以上的半導體股，股價全數收漲，包括矽統大買超近2.2萬張，旺宏17,607張，另聯電、威盛、力積電、日月光投控、華泰、凌陽、威剛、矽格、台積電、新唐、敦泰等，都各買超1,213～6,552張以上。

近來在AI伺服器股大漲帶動下，電腦及周邊設備類股指數量能超越半導體類股指數，不過，這種情況30日出現扭轉，半導體股重返主流地位，成交值802億元及比重27.76％，都超車電腦及週邊設備類股指數的各710億元及25.21％。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，第三季進入美歐電子產品備貨期，iPhone訂單季增可望高達50％～70％，帶動整體電子業營收季增20％，傳產業預估9月庫存可調整完畢，另就類股來看，AI為目前科技業唯一亮點，AI為主流股態勢不變，

沈建宏分析，在下半年基本面優於上半年，2024年又優於2023年的景氣前提下，對台股後市無須悲觀，預期個股表現將優於大盤表現。在類股操作上，看好七族群中，前二大族群為AI相關成長受惠股及Apple新品供應鏈。

延伸閱讀

高端技轉利多推一把 生技股點火狂奔

MSCI季調 今盤後生效

家登辦現增 每股暫訂290元

千附精密 土洋對作明顯

鴻海何時能到郭台銘說的200元？