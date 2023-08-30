英特爾擴大委外訂單 高盛:台積成最大贏家

高盛證券指出，英特爾從10奈米製程開始，就持續面臨製程升級延遲難題，近期更已決議在製造部門與內部產品事業體建立「類晶圓代工」模式，隨市場規模愈來愈龐大，預期英特爾2024、2025年將擴大釋單給台積電，委外代工趨勢抬頭環境中，台積電就是最大贏家。

英特爾其實長期以來都是台積電的客戶之一，但主要是將部分較小專案委託給台積電代工，核心的CPU產品仍是由自身負責生產，正因商機相當龐大，過去幾年來，英特爾CPU是否加速委外的動向一直都是市場議論焦點。高盛特別點出，台積電上回法說會時提及客戶委外代工的比例，會是台積電市占率變化的關鍵因素，據此推敲，英特爾委外代工訂單將替台積電創造潛在市占提升。

根據高盛所做分析，英特爾2024、2025年委外代工訂單的整體規模為186億與194億美元，同期間，台積電晶圓代工服務從中可觸及的市場規模則為56億與97億美元，約當台積電明、後年整體營收的6.4％與9.4％。考量台積電技術領先優勢穩固，高盛持續看多台積電後市，推測合理股價700元。

外資知名半導體產業分析師陸行之說明，與台積電為競爭關係的是英特爾的晶圓晶片製造部門，而非設計部門，設計部門為在高速運算半導體行業求生存，目前還寄望能跟台積電緊密合作，甚至預言，英特爾的晶圓製造、設計部門，數年之後肯定進一步分割成兩家公司。

延伸閱讀

英特爾新處理器 台積電全吃到

英特爾新晶片明年上市 能源效率增240％

英特爾2025目標曝 陸行之揭台積輸贏關鍵