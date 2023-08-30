不畏輝達訂單被它分食 大摩續喊買緯創

AI指標股緯創和廣達價差已經拉開至130元，引發市場關注，摩根士丹利（大摩）發布最新報告指出，輝達的HGX GPU基板原先由緯創獨家供應，但因未來預估銷量會越來越大，輝達計畫引進鴻海旗下工業富聯（FII）分食緯創訂單，不過未來仍看好其領導地位不變，大摩重申「買進」評等，目標價135元。

緯創近期遭外資大舉賣超，5個交易日共賣超逾11.7萬張，股價從原先高點161.5元一路下滑至105.5元，不僅跌破季線，跌幅也高達34.6%。緯創今（8/30）漲2.5元、漲幅2.28%，收盤價112元。外資今已回頭加碼緯創5,806張。

輝達底旗下有兩大AI伺服器系統HGX和DGX，前者是指輝達做的半成品，後者則是直接掛輝達品牌，這部分由緯創全包。而在HGX GPU基板上，原先也僅有緯創供應商，如今傳出輝達為了分散供應鏈，將部分訂單轉至FII。

大摩表示，由於已經預見未來銷量會越來越高，輝達希望HGX基板能夠有兩家供應商。大摩推測，會將FII納入主要原因有3：一、由於需求過大，純粹增加產量；二、分散生產地點，因緯創目前全部產能都落在台灣，分散產地也有可能是大摩考量；三、輝達嘗試垂直整合GPU模組與基板，以提高效率。

儘管多增加1家供應商，可能會影響緯創的營收獲利，不過基於供應商需要時間調整生產效率，大摩預估緯創在2024年仍可維持80%的比重，到2025年則下調至75%。

大摩認為，雖然輝達引進FII侵蝕緯創訂單，不過基於緯創股價已經率先反應，且估緯創2024年每股純益（EPS）仍有7.5到8元，低於法人願意給予AI股較高本益比15到20倍，仍給予「買進」評等，目標價維持135元不變。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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