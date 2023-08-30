外資敲進這檔飆股逾2萬張 登買超冠軍

美股連3紅，台股今天開高震盪，盤中一度漲逾150點，終場上漲96.17點，收16,719.82點，K線連3紅，成交量2,794億元。AI股漲跌互見，廣達、緯創等收紅，華碩、光寶科下挫。WHO取得高端新冠疫苗技轉授權，創全球首例，高端股價漲停，帶動生技股全面反彈。

今天外資買超71.23億元，投信買超29.56億元，自營商買超23.96億元，合計3大法人買超124.74億元。

矽統8月以來股價狂飆70%，外資昨大砍1.6萬張居賣超第一名，但今天卻反手買進2.19萬張，成為買超冠軍。

備受存股族歡迎的高股息ETF市值前3大，外資全部買超。訴求月配息的00929復華台灣科技優息敲進1萬張，另加碼00878國泰永續高股息7,000張、0056元大高股息4,123張。

加權指數連3紅站上月線

至於熱門的AI族群，外資加碼較多的是緯創5,806張；賣超較多為技嘉3,158張。

法人表示，這波台股修正最深超過1,000點，熱門的AI股跌幅達2~3成，近日大盤成交量萎縮至3千億以下，加權指數連3紅站上月線，盤勢出現「價穩量縮」意味。目前專家預估景氣可望在第4季翻揚，且明年景氣預料將優於今年，若盤面人氣焦點AI族群走穩上攻，台股有機會走出整理格局。

外資今天買超上市個股前10名為：矽統(2363)21,940張、旺宏(2337)17,607張、復華台灣科技優息(00929)10,786張、中鋼(2002)8765張、裕隆(2201)8,666張、國泰永續高股息(00878)7,080張、聯電(2303)6,552張、復華富時不動產(00712)6,014張、緯創(3231)5,806張、威盛(2388)4,933張。

外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)20,352張、群創(3481)10,714張、友達(2409)9,442張、元大滬深300正2(00637L)9,031張、華航(2610)7,796張、富邦越南(00885)7,293張、台玻(1802)3,350張、統一(1216)3,326張、台泥(1101)3,174張、技嘉(2376)3,158張。

（旺得富理財網 王順泉）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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