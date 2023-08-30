3大法人買超124億 台股聚焦9月3大題材

三大法人買超台股124.74億元

台股今天漲96.17點，收在16,719.82點，成交值新台幣2,794.08億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超124.74億元。

自營商買超23.96億元，投信買超29.55億元，外資及陸資買超71.23億元。

（中央社）

盤後》AI操作這樣買 萬七有機會？

輝達再創新高，特斯拉也大漲7.69%，創下5個月來最大漲幅，而即將舉行秋季發表會的蘋果同樣收漲2.18%，大型股紛紛上揚，激勵周二美股四大指數全數收高。周三台股開漲42.68點報16666.33點，AI概念股集體開趴，蘋果、特斯拉概念股敲邊鼓，盤中指數最高達16780.42、高漲156.77點，雖然台積電、AI股尾盤略回檔，周三終場仍收在月線、16700之上，加權指數收漲96.17點或0.58%，報16719.82點，成交量增至2794.08億元；櫃檯指數收漲2.75點或1.31%，報211.92點，成交量同樣增至643.25億元。

AI重燃戰火，台股技術面有轉強跡象。台新投顧副總經理黃文清表示，輝達股價創新高，台美科技類股走強，台股指數在半年線獲得強力支撐，並企圖持續走強，預估在前波高點在17346點到半年線區間震盪，大盤指數是否突破萬七？預估季線16909.93上檔有壓，短期要破不易，而低檔半年線將有強力支撐，走勢區間震盪，個股表現空間仍大。

即將進入九月的台股，黃文清表示，在操作上，九月初有半導體展、13日將發表蘋果新機、14日起有航太展，相關題材個股均有出頭表現空間；而其他類股也可關注電動車、蘋概股等均有機會。至於熱門族群AI是否再加碼？在大盤區間震盪下，持股不用過度加碼，以換股操作為主，族群仍可輪漲向上。針對九月投信季底作帳行情，這波漲多盤整，留意九月行情，預估九月上半月有作帳行情，下半月關注結帳行情。

蘋果新機即將亮相，蘋概股閃亮亮，AI和蘋果雙題材的全新(2455)衝上漲停147元，Type-C概念股偉詮電(2436)同樣漲停創波段新高，雙王台積電(2330)、大立光(3008)也強勢表態。

高端疫苗(6547)COVID-19疫苗獲世衛技轉授權，高端疫苗開盤跳空漲停鎖在69.4元，大股東基亞(3176)隨後也跟進鎖在33.85元漲停，生技族群氣焰高，睿生光電(6861)也漲幅超過半根漲停，華安(6657)、全宇生技-KY(4148)、華廣(4737)、晶碩(6491)、光麗-KY(6431)、寶齡富錦(1760)等均股價紅通通，上市漲幅居第二。漲幅第一由前景看好的台玻(1802)領軍玻璃股奪下，第三由汽車拿下，周四法說會的裕隆(2201)強漲近5%領隊。

特斯拉大漲點火，毅嘉(2402)、定穎投控(3715)雙雙量增漲停，宣德(5457)、裕隆、華城(1519)、東陽(1319)等概念股催油門上攻。

高價千金股方面，股王信驊(5274)、股后世芯-KY(3661)雙雙上漲2%以上，大立光(3008)、緯穎(6669)同揚，力旺(3529)、旭隼(6409)持平，創意(3443)則收黑。

（時報資訊 葉時安）

AI概念股領軍 台股終場收復月線站回16,700點

美國數據顯示就業市場降溫、消費者信心下滑，聯準會（Fed）可望不急著升息帶動美股收高，漲勢蔓延至台股，激勵指數跳空開高上漲逾百點，越過月線16621點，不過尾盤AI族群漲幅收斂，終場收漲96.17點。

加權股價指數終場上漲0.58%、收在16719.82點、成交值新台幣2794.08億元。電子股依舊是多頭主角，在輝達（NVIDIA）股價續創高支撐下，AI概念股表現不俗；蘋果（Apple）發出秋季發表會邀請函，也提振概念股。

此外，高端疫苗COVID-19疫苗技轉授權世界衛生組織（WHO）旗下計劃單位，創下全球疫苗首例，激勵股價跳空漲停，漲停價69.4元委買張數破萬，帶動生技股也有資金進駐。

分析師表示，台股站回月線，技術面有轉強跡象，後續除持續密切觀察Fed動向外，新款iPhone買氣及半導體庫存消化狀況也是影響後市變數。

法人表示，今年台股上漲的主力，來自科技股評價提升，特別是AI類股帶動主升段行情。進入第4季，今年漲幅落後標的，例如半導體股中的IC設計、晶圓代工、封測等，有機會吸引資金轉進。

（中央社）