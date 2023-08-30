鐵定賺贏去年全年！內行欽點4檔金雞母

金融股迎春燕，14家金控中，有12家金控稅後純益突破百億元大關，整體金控前7月獲利近2,729億元，幾乎追平去（2022）年同期2,746億元水準，前7月獲利方面，富邦金、國泰金分居一、二名，中信金以獲利364.26億元；分析師陳唯泰表示，要買金融股，就買「確定今年每股獲利（EPS）會超越去年全年的EPS」的公司。

陳唯泰盤點14家金控前7月獲利，其中4家EPS已超過去年，包括中信金（2891）、兆豐金（2886）、國泰金（2882）、富邦金（2881）等。中信金累計今年累計前7個月的稅後盈餘來到364億元，前7月EPS達1.87元，高過去年一整年的1.55元，達成率為120.6％。

兆豐金前7個月稅後盈餘220億元，每股賺1.52元，去年則賺1.32元；國泰金累計前7個月的稅後盈餘是489.8億元，每股稅後盈餘是3.06元，去年每股賺則為2.58元；前7個月稅後盈餘554.49億元，每股稅後純益4.19元，也海放去年全年的3.54元。

10年線是一個相對安全的低點，14家金控股的10年線價位分別為華南金（2880）18.81元、富邦金（2881）53.46元、國泰金（2882）47.53元、開發金（2883）10.73元、玉山金（2884）22.63元、元大金（2885）18.12元、兆豐金（2886）28.16元、台新金（2887）14.29元、新光金（2888）9.2元、國票金（2889）10.66元、永豐金（2890）12.61元、中信金（2891）20.99元、第一金（2892）21.35元、合庫金（5880）19.73元，以今（30）日收盤價來看，僅國泰金仍在10年線之下。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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