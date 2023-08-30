從股王爭霸看AI後市 老手點名這7檔後勁強

股王爭霸戰透露AI還有戲! 老手點名廣達等7檔後勁強

台股股王上周是世芯-KY（3661），股價高點2590元，本周被信驊（5274）超車，今天盤中股價高點來到2685元。摩爾投顧分析師江國中表示，觀察台股歷任股王背後所代表的意義，正是當代最夯、最有前景的產業。

江國中說，過去20年來，產業變化快速，台股股王幾乎都由科技股包辦，像聯發科、大立光、茂迪、宏達電、伍豐等，分別代表手機、太陽能、博弈產業的興起。其中最值得一提的是大立光，占據股王寶座長達10年之久，掌握到智慧手機趨勢的大立光，成就了長壽股王的歷史定位。

近期信驊與世芯的股王爭霸戰，則透露了AI產業的美好前景。世芯狹著CoWoS北美大客戶需求持續強勁，ASIC出貨量將提升，全年營收估較去年倍數成長，一度成為新股王。近期野村證券釋出信驊切入輝達（NVIDIA）BF3晶片互聯中介商機、加上擴大谷歌訂單市占激勵，奪回台股股王寶座。

江國中強調，觀察近期股王爭霸戰，股王、股后都是AI股，可以大膽預言：「AI」將是未來10年最夯、最有前景的產業。

此外，AI股在8月這波回檔中，股價相對強勢的個股包括廣達（2382）、世芯（3661）、華碩（2357）、勤誠（8210）、川湖（2059）致茂（2360）、技嘉（2376）等，大盤大跌破季線的同時，股價仍能站在月線之上，最重要的原因正是其公司的AI占比。

反觀AI營收占比較低的AI股，如緯創（3231）、英業達（2356）等，股價相對弱勢，面臨季線保衛戰。

江國中研判，同樣是伺服器代工熱門股的廣達和緯創，將會如同過去的台積電和聯電一樣，股價漸行漸遠，差距將愈來愈大。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）