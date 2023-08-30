矽統遇亂流 AI護體聯電家族向上攻

台股今日在台積電（2330）領漲AI鏈反彈下收復月線。8月股價飆漲66％的大黑馬矽統（2363）昨遭外資逢高出脫1.6萬張居冠，今日盤中駁斥聯電提攜跨足CoWoS計畫，股價洗三溫暖一度翻黑跌落五日線後回穩，難兄難弟聯電（2303）昨遭外資賣超第二沒在怕，今日穩揚逾1％呈現連3紅穩住軍心，其於聯家軍以AI鏈強勢領軍，京元電子（2449）、智原（3035）同步勁揚逾3％，聯陽（3014）、聯詠（3034）、欣興（3037）力守盤上，原相（3227）開高後落於盤下整理。

矽統（2363）日前因聯電高層進駐，營運動能具想像空間，挾第2季轉盈轉機題材助威，8月股價狂飆6成，無奈昨遭外資逢高出脫1.6萬張居冠，今日駁斥聯電提攜跨足CoWoS計畫傳聞，盤中一度翻黑殺低2％跌落五日線後回神，成交量縮至12萬張。

近日股價轉強的聯電（2303）因NVIDIA打造非台積CoWoS供應鏈扮要角，市場看好未來商機將快速成長，可望直接受惠AI商機，無懼外資昨日賣超近1.2萬張，在投信連7買相挺下走高1.7％，重返46元。

測試大廠京元電子（2449）獲市場法人看好明年AI營收占比將倍增至10％，可望帶動明年整體毛利率及獲利表現，近五日獲三大法人聯手買超近萬張，今日跟隨AI鏈漲風強彈4％，重登五日線。

分析師表示，未來十年全球AI產值拚1.87兆美元，AI市場規模年複合成長率衝40％。市場看好AI需求勢必在未來幾年快速成長，認為聯電、日月光投控此次打入非台積CoWoS供應鏈，今年雖不易具體拉抬業績，但未來成長性仍相當可期。

（時報資訊 龍彩霖）