譜瑞-KY遇三大挑戰 外資看好長線動能

外資點出譜瑞-KY今年3大挑戰 維持中立評等、940元

日系外資針對譜瑞-KY（4966）出具最新研究報告，點出譜瑞-KY在今年面臨三大挑戰，但長線仍有多項增長動能可期，現階段維持譜瑞-KY目標價940元、評等中立。

日系外資表示，譜瑞-KY在2023年遭遇三大挑戰，包括整體全年NB需求下降15~20％、上半年產業繼續面臨庫存問題，以及主要客戶上半年開始訂單調整。惟譜瑞-KY認為相關逆風非常態，其在市場地位依舊完好。在新冠疫情爆發之前，全年NB出貨約1.4~1.5億台，但疫情發生後，整體出貨量成長到1.9~2億台之多，雖然今年譜瑞-KY遭遇了PC需求下降的困擾，但譜瑞-KY相信總體NB需求將在未來幾年恢復到正常水平，並且會回到1.9億台的水準。

日系外資進一步表示，譜瑞-KY看好自身具有多項長期增長動能；在顯示器解決方案上，譜瑞-KY認為從TFT-LCD面板到OLED面板和Mini LED面板（甚至未來的micro LED面板）對t-con業務來說應該是個好兆頭，因為上述趨勢將帶來更高的平均售價（ASP）。不僅如此，譜瑞-KY還擁有高度集成的解決方案，例如tTED（TCON+嵌入式源驅動程序和觸控），以提高每個設備的內容價值。另外，對於USB4重定時器，譜瑞-KY相信未來的NB將支持USB4協議（因為主流CPU有嵌入式USB4或TBT控制器），並且CPU和CPU之間需要重定時器Type-C端口。譜瑞-KY主導AMD和高通平台，在PCIe Gen5重定時器中看到了很多機會，但實際的用法仍要取決於電路板設計。現階段維持譜瑞-KY目標價940元、評等中立。

（時報資訊 王逸芯）