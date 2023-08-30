溫和復甦 外資喊買祥碩、看1400元

日系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，有鑑於祥碩認為復甦趨勢將持續，只是規模會擴大但變得溫和，故現階段維持祥碩目標價1400元、評等買進。

日系外資表示，祥碩在ODM業務方面(主要客戶AMD)在今年第一季市占率持續增加，帶動祥碩晶片組業務受益，且第二季度繼續保持這種趨勢。展望下半年，祥碩管理層認為業務前景取決於AMD的銷售情況和新平台遷移趨勢(祥碩的500至600系列晶片組)。

PC主機板(MB)業務方面，祥碩一季儘管有補貨潮，但第二季起需求下降，祥碩預計第三季前景平淡，且第四季度可能會更低。

交換器部分，上半年有不錯的增長，第三季可能持平。設備產品在去年第三季度陷入低谷，然後在今年年第二季前呈現連續增長。整體來說，祥碩認為復甦趨勢將持續，只是規模會擴大但變得溫和。現階段維持祥碩目標價1400元、評等買進。

日系外資表示，USB4產品部份，祥碩管理層強調USB4設備控制器(Device端)第三季會有微幅貢獻，有意義的營收貢獻可能是到2024年品牌客戶採用USB4設備產品後，而USB4主機(Host端)部分，祥碩希望在2023年底之前獲得USB-IF的認證，並預計營收在明年上半年帶來貢獻，祥碩預計2024年USB4產品將占比營收1成。

另外，在PCIe交換機產品部分，祥碩也看好兩個新產品機會，首先，用於存儲的PCIe Gen 4交換機，目前主流規格是PCIe Gen 3，祥碩正在開發Gen 4解決方案，預計該產品將於明年下半年準備就緒；再者，用於人工智能的PCIe Gen 4數據交換機伺服器，隨著連接數量的增加，祥碩看到人工智能伺服器帶來的機遇越來越多CPU和顯卡之間需要。

（時報資訊 王逸芯）