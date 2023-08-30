輝達飆高 台AI股能追?分析師說這5檔快逃

輝達股價噴逾4％ 緯創、廣達破底翻或逃命波？老手：5檔AI股準備割韭了

Google宣布攜手輝達推出A3雲端處理器，激勵輝達周二大漲4.16％收487.84美元，隨股價創高，市值攀上1.2兆美元，今年累漲234％，續勢再攻500美元。但資深分析師提醒，AI鏈右肩形成，這一波反彈將是逃命波而非破底翻，提醒今年績效最佳的5檔個股，包括緯創、廣達、技嘉、勤誠、奇鋐累漲逾2倍，要留心逃命過後摜破頸線，進入一波多殺多的主跌段。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，漲多是最大利空，輝達財報及財測超優卻利多出盡，8/24公布財測後，短暫站上500美元關卡，創502元新天價，但站不住，其他半導體趁機出貨。

對手AMD今年來搭輝達刮起的AI旋風，股價大漲60％，但在AI GPU全球市佔僅個位數，與輝達9成市佔完全是不同檔次，AMD在8/24重挫7％破底，創5月下旬上次輝達財報帶動AI大行情以來的3個月低點，由此得知，不是最核心、最厲害的AI鏈，都會複製AMD模式，恐有大幅修正風險。

台廠吃AI鏈大餅，最主要在AI伺服器，還有晶片模組、主機板、基板、機櫃等4大部分，台股各產業以這5大AI鏈最有關是電腦及周邊設備，該指數從4月下旬低點141點起漲，7月下旬創273點高點，3個月共計大漲94％。

如此漲幅已充分反映AI題材，自7月下旬高點來近1個月，電腦及周邊已做頭，剩下右肩反彈，利用8/24輝達財報拉高，再一次徹底出貨。當天，電腦及周邊的成交量創天量，並且成交佔大盤比例高達41％，也是歷史紀錄，隔天重挫近5％，割最後一批的韭菜。

蔡明彰強調，凡是大漲的飆股做頭又確認右肩後怎麼走？有很大機率先做象徵性掙扎，市場會誤認破底翻，其實是最後一次的逃命，結果會摜破頸線，進入一波多殺多的主跌段。

現在電腦及周邊指數240點以下，距頸線224點還有5％的差距。今年台股績效最佳的產業中5檔個股，緯創、廣達、技嘉、勤誠、奇鋐今年來漲逾2倍，都是AI相關個股，一旦電腦及周邊指數跌破頸線，這5檔飆股修正壓力將加大。

技術面一向領先消息面，現在每天仍充斥AI利多，但重點已不在這裡，而是觀察技術面怎麼發展。目前緯創、緯穎、英業達、神達等4檔，右肩已形成，最新指標是緯創，頸線107.5元與季線108元，若有效跌破，將引發AI鏈的持股信心危機。

蔡明彰也預期，籌碼鬆動後，波及仍在季線之上的廣達、技嘉、奇鋐、建準、智邦，將會出現補跌，迄今半數以上的AI鏈仍守在季線之上，不少人存在AI的信仰，除了AI鏈之外，不操作其他的股票。

然而，一旦緯創破季線，籌碼鬆動骨牌效應，1檔接著1檔會破季線。換言之，籌碼清洗完畢，AI鏈才會落底。

緯創若跌破頸線，支撐落在高點161.5元的黃金切割率0.618，約99元，以今年預估EPS5元計算的本益比20倍，將漸趨合理。但不少其他AI鏈本益比在20倍以上，廣達今年EPS估10元，20倍本益比合理價位200元，下檔空間較小。

輝達財報並非膨風，AI應用正在蓬勃發展，這次股價沒有積極回應，問題出在股價先前漲太多，因此要在對的產業，尋找低估的股票。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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