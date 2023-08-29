作帳行情暖身 漢唐、景碩等14檔投信連買

美股四大指數收紅，29日台股順利收復五日線，而投信買盤扮演穩定多頭軍心角色，連續19日站在買方，買超金額逾500億元，這可視為9月作帳行情提前暖身，統計8月以來投信連續買超10天以上、資本額在50億元以下，有漢唐（2404）、景碩（3189）、閎康（3587）等14檔。

台新投顧副總黃文清表示，投信對於科技股基本面掌握度高，且擅長操作中小股，其買超動作具有引導內資的作用，這一波投信買超動能來自於主動基金選股之外，也有被動型基金因規模增長而進場。

時序即將進入9月，投信法人也為績效拚場，統計8月以來投信連買10天以上，資本額在50億以下，分別有漢唐、景碩、閎康、智易、致伸、中光電、新普、瑞儀、精成科、啟碁、矽創、廣積、致新、至上等14個檔，當中買超天數最長新普，長達37天，買超逾萬張有至上、致伸、啟基、精成科、中光電等五檔。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，目前台股月線下彎，短線需要再挑戰月線反壓，惟季線、半年線仍維持上升，中長線仍看漲，外資自7月以來轉為賣超，台股的態勢可望緩和，根據統計，目前外資上市總投資比率為40.26％，距離2021年48.3％高點仍有空間，隨著企業獲利逐季好轉，外資買盤回籠，有利於台股資金面。

台新中國通基金經理人魏永祥分析，台股下方半年線支撐性仍強，歷經修正後，在產業庫存持續降低，市場轉向關注2024～2025年展望，類股布局方面，AI為目前科技唯一亮點，第三季台股以AI為主流股態勢不變，核心持股可以半導體（晶圓代工、IC設計、IC設備）、光電、電子零組件等為主，傳產股則以生技等族群為主。

延伸閱讀

金管會防外資大逃殺 抵押台股借外幣提早上路

蘋果9、10月兩場發表會 蘋概先嗨

繼立訊之後 比亞迪大搶鴻海蘋果單

軍工股拉回 寶一、雷虎熄火

ETF受益人續創新高 6檔今年倍增