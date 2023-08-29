迎蘋果新品 大立光、通嘉等13檔蘋概先嗨

市場預期蘋果秋季發表會可能落在9月12、13日登場，iPhone 15生產情況及規格升級商機備受關注，加上10月可能還有全新Mac電腦與筆電發表，蘋果供應鏈29日股價啟動攻勢，類股同步吸金。

台新投顧副總黃文清指出，蘋果iPhone 15新機預計9月13日發表，將升級主晶片、長焦潛望鏡頭、DRAM、鈦製機殼、充電埠等，可望刺激換機需求，在類股輪動態勢下，相對處於低基期的蘋概股進入傳統旺季，股價具表現空間。

蘋果新iPhone題材開始加溫，市場擔憂供應鏈問題壓抑iPhone 15系列出貨量，但郭明錤直指，iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨，蘋果亦同時增加舊款機種出貨量，直接打擊市場保守看空氛圍，不僅蘋果股價有反彈機會，供應鏈也將同步受惠。

在消息激勵下，最具蘋概指標意義的大立光連兩天走高，29日上漲2.79％，收在2,025元，站回2,000元整數大關之上。另蘋果光匯聚Type-C概念股，通嘉、偉詮電股價衝上漲停，宣德、創惟上揚逾4％。

群益投顧分析，今年第二季將是大立光全年業績谷底，後續iPhone15手機鏡頭將於第三季量產出貨，且iPhone15 Ultra潛望鏡頭取代傳統望遠鏡頭，產值可望進一步提升，下半年營收重回成長軌道。

而市場考慮供應鏈問題，近期進一步下修iPhone 15系列出貨量，保守看法約7,000～8,000萬支，尤其對iPhone 15 Pro Max出貨遞延的疑慮更深。然郭明錤強調，事實上iPhone 15 Pro Max本周開始大量出貨，在市場過度保守看待iPhone、iPhone 15系列出貨導致股價修正環境中，隨新產品將發布，有利交易氣氛，蘋果近期迎來股價反彈機會。

此外，南韓三星今年智慧型手機出貨量已砍至2.2億支，若蘋果維持iPhone訂單不變，則2023年iPhone出貨量可望達至2.2～2.25億支，並超越三星成為最大智慧型手機品牌，此出貨排名對蘋果生態有長期正面的影響。

放眼明年，因目前三星內部對2024年市場需求看法仍保守，故蘋果有可能在2024年持續盤據最大智慧型手機品牌寶座。

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