外資買超39.52億 這檔8月飆66％逢高先跑

美債殖利率從高點下滑，美股4大指數收紅，費半漲逾1%，激勵台股今天開高震盪，尾盤台積電、國泰金、兆豐金等權值股拉抬，加權指數終場上漲114.39點，收16,623.65點，站上5日線，成交量2,496億元，創3個月來低量。AI股止穩，廣達、技嘉、英業達、光寶科等都收紅。

今天外資買超39.52億元，投信買超31.60億元，自營商賣超1.13億元，合計3大法人買超69.99億元。

潤泰新減資，9月25日將換發新股，股價連3天大漲，今天登上外資買超冠軍，敲進1.24萬張。

外資加碼4檔金控股，新光金、元大金、國泰金今天漲幅都超過1%，中信金也漲0.84%。

至於AI族群，外資買進光寶科4,923張，欣興、英業達各3,200張、2,193張。賣超技嘉3,591張、仁寶3,032張。

外資出脫矽統1.6萬張，居賣超第一名

矽統董事長由聯電董座洪嘉聰兼任，且第2季轉虧為盈，8月以來股價瘋狂飆漲66%，外資今天逢高出脫1.6萬張，居賣超第一名。

鴻海創辦人兼大股東郭台銘宣布參選總統，但鴻海股價卻不捧場大跌1.85%，外資今天減碼6,786張。郭董昨天對於「若中共沒收其鴻海財產」的問題，率直回答：「Yes！Do It！」。鴻海公司則發布聲明回應，強調公司資產屬於海內外全體投資大眾所共同擁有。

法人表示，昨天公布景氣燈號連續9個月藍燈，追平2008~2009年金融海嘯期間紀錄，顯示目前景氣處於低檔區，但綜合分數已經連續3個月走高，預估第4季有機會脫離藍燈。台股走過資金行情的反彈後，近期陷入中期整理，未來若景氣走揚，可望從「無基之彈」轉為基本面回升行情。

外資今天買超上市個股前10名為：潤泰新(9945)12,459張、復華富時不動產(00712)7,564張、新光金(2888)6,981張、精英(2331)6,733張、中信金(2891)6,608張、元大金(2885)5,110張、國泰金(2882)4,945張、光寶科(2301)4,923張、友訊(2332)4,879張、大同(2371)4,483張。

外資今天賣超上市個股前10名為：矽統(2363)16,226張、聯電(2303)11,910張、群創(3481)8,714張、富邦越南(00885)8,028張、鴻海(2317)6,786張、國泰永續高股息(00878)4142張、元晶(6443)4029張、技嘉(2376)3591張、開發金(2883)3,431張、永豐金(2890)3,277張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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