下波碳權爽吃政策大餅？17檔概念股一次看

碳權交易所正式在8月7日掛牌，原本預計明年就要開徵的碳費，延後一年至2025年再開徵，政策點到哪個族群，哪個族群就有表現！沉寂已久的指標股士紙（1903）今（29）日爆量漲停鼓，永豐餘（1907）、華紙（1905）、正隆（1904）、榮成（1909）等也翻多，造紙類股指數上漲2.81％，技壓群雄。

響應全球2050淨零排放浪潮與歐美碳邊境調整機制趨勢，各種節能減碳的商機也應運而生，國內未來碳權交易偏向「碳排放權」，企業的碳排量有一定額度，企業實施減碳措施控制碳排量，即可將剩下額度轉售予超出碳排的公司，而產生碳交易；若企業自願性減碳，使用再生能源、種樹造林等方式，再向國際減碳機構申請認證、產生碳權，也能進行交易。環保署預計，未來將超過500廠家，都會納入課徵碳費對象。

擁有森林資產的紙業、ESG水泥業、特用化學相關概念股勢必成為未來不可忽視的政策受惠股。特別要注意的是，台灣碳權必須獲得環保署與國際公正機構的認可，才能在碳權交易平台交易。

造紙族群中挾龐大林木資產，被視為碳權大戶，盤點碳權概念股包括擁有龐大林木資產的公司有華紙（1905）、正隆（1904）、寶隆（1906）、農林（2913）、永豐餘（1907）等；ESG水泥包括幸福（1108）、台泥（1101）、東泥（1110）、嘉泥（1103）、亞泥（1102）、信大（1109）等；碳管理平台則是倍力（6874）、資通（2471）、叡揚（6752）等；碳捕捉的特用化學概念股有東聯（1710）、永光（1711）、中華化（1727）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

延伸閱讀

軍工、AI暫歇 士紙率碳權概念股重新上位

環境部22日揭牌 碳費、碳權交易子法受矚

碳權交易當道 ESG迎新商機