臺鹽官網火力展示 他嘆「股價要跌了」加點台灣人1大壞習慣 網：真的勸不聽

即使國際原能總署（IAEA）表明，日本福島核電廠排放廢水含氚濃度遠低國際標準，但仍引發囤鹽潮。為安民心，臺鹽27日發聲明，呼籲民眾切勿恐慌與囤鹽；28日更在官網曬出滿滿庫存照，再次證明鹽產品充足。有網友好奇，接下來是否會看到追高散戶秀庫存。不少人見到該文，也對於囤鹽、追高臺鹽股價加以嘲諷，還有人趁機點出台灣人1大壞習慣。

臺鹽27日在官網發布新聞稿呼籲民眾，切勿人云亦云造成不必要的恐慌與囤鹽；臺鹽表示，國內食鹽市場需求約為每年10萬噸，通霄精鹽廠原在國營專賣時期即負責供應民生食用鹽之需求，其設計產能即以每年10萬噸為規劃，即便鹽品自由化後產量降低至約7萬多噸，但仍能隨時因應市場變化，提高產能供應國內民眾所需；此外，除了各大通路備貨、供應正常，也具備緊急生產備貨能力，請民眾放心。臺鹽28日更曬出3張庫存照，證明庫存充足。

有網友在PTT上轉發新聞表示，「臺鹽火力展示庫存的鹽有那麼多，接下來會不會看到追高散戶秀庫存了呢？」

不少人看到發文，忍不住嘲笑搶鹽和追高臺鹽股票的民眾，「跌爛了，怎麼有人會想在官股跟政府對做」、「囤鹽信徒拚了，賣房賣股壓身家囤」、「真的笑死，台鹽感謝恐慌仔清庫存，營收upup」、「完了，庫存太多，股價要跌了」、「臺鹽：套死你」、「洗腎有概念股嗎」、「跌2天，套在最高點的，可以當傳家寶了」、「比炒超導體還要87，昨天還一堆韭菜去接隔日沖的貨」。

還有網友藉搶鹽風波點出台灣人的1大壞習慣，有人指出，「台灣人的壞習慣，看別人買，就覺得自己也要買幾包」、「台灣人不是看到限購，都會更想搶買嗎」、「你秀幾包就有人想搶幾包吧」、「我媽昨天買3包，勸不聽」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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