軍工青筍筍 欣興逆襲 造紙翻身 10檔跟著嗨

台股今（29日）收盤報16,623.65點，漲114.39點，漲幅0.69％，成交量縮至2,496.76億元。在晶圓雙雄、聯發科持穩坐鎮下，指數維持在紅盤上遊走，AI概念股今見多頭火種，廣達終場上漲6.5元收在244.5元，光寶科及技嘉則漲逾2％，推升指數收復16,600點

盤面上，欣興子公司蘇州群策擬申請A股掛牌，集團有望母憑子貴，股價一度拉半根漲停板，終場上揚8元作收，同族群的聯茂漲逾5％，台燿勁揚1％。而日前漲多的航太軍工股今陷入回檔壓力，千附精密收盤挫近6％，寶一則跌近7％，雷虎也有5％的跌幅。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計通嘉、士紙、世紀、沛亨等10檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，造紙類股表現亮眼，上漲2.81％，其他電類股表現疲軟，下挫1.06％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市有10檔8.64％以上漲幅，其中7檔觸及漲停為通嘉（3588）、倫飛（2364）、虹冠電（3257）、士紙（1903）、定穎投控（3715）、偉詮電（2436）、佳和（1449）。

今日上市有10檔股票4％以上跌幅，依序為大東（1441）、臺鹽（1737）、良得電（2462）、聚亨（2022）、寶一（8222）、統懋（2434）、東森（2614）、雷虎（8033）、和成（1810）、新建（2516），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為矽統（2363）、緯創（3231）、鴻海（2317）、精英（2331）、廣達（2382）、長榮航（2618）、漢翔（2634）、聯電（2303）、技嘉（2376）、亞航（2630）。

台股上櫃股10檔6.67％以上漲幅，其中3檔觸及漲停為沛亨（6291）、世紀（5314）、理銘（6212），其他依序為上揚（6222）、旭品（3325）、友輝（4933）、點晶（3288）、康呈（6236）、北基（8927）、華星光（4979）。

今日上櫃有10檔股票4％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為南璋（4712），其他依序為得利影（6144）、合邦（6103）、永利聯合（8080）、元勝國際（4419）、千附精密（6829）、亞都（5703）、天揚（5345）、合正（5381）、杏國（4192）。

上櫃成交量前10名個股依序為榮剛（5009）、華星光（4979）、金居（8358）、波若威（3163）、久正（6167）、精剛（1584）、建榮（5340）、中光電（5371）、台燿（6274）、廣運（6125）。

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