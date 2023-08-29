定穎投控飆漲停 帶特斯拉概念股同樂

美股昨夜收高，帶動台股今日多頭續行，但主帥軍符由軍工航太股，交還AI概念族群，而盤面各大類股雖漲多跌少，但追價力道不強，大盤指數於5日線處來來回回。其中，特斯拉概念族群在其股價連漲兩日帶動下，由定穎投控（3715）狂飆漲停鎖死帶隊，引領宣德（5457）跟漲逾6.5％，裕隆（2201）漲逾5％，毅嘉（2402）、華城（1519）、東陽（1319）漲逾3％，公準（3178）、堤維西（1522）、長園科（8038）、同致（3552）、義隆（2458）、劍麟（2228）等也攜手漲逾2％，成為多頭助攻手之一，惟鴻海（2317）受郭董宣布參選總統等訊息干擾，股價跌約2.3％、丟失5日線，影響華孚（6235）、建準（2421）等隨之走弱。

特斯拉25日股價強彈3.72％，昨夜續漲0.1％，增添台廠相關概念股多頭士氣。法人指出，展望2024年，預期市場庫存調整將告一段落，伺服器板與汽車板部分為成長較快的兩個領域。而汽車板用量在2022~2028年的年化報酬率預估7.1％，其中隨著電動車、ADAS自動輔助駕駛系統的普及下，車用PCB逐漸朝向小型化與高運算效能方向發展，使得車用HDI板在2022~2028年的年化報酬率達16.5％，為成長最快的車用PCB產品。預期受惠汽車供應鏈瓶頸化解，加上電動車滲透率提升，看好相關車板廠商如定穎投控、敬鵬（2355）等營運有望受惠。

定穎投控（3715）7月每股盈餘0.36元、前7月每股盈餘1.56元，股價自8月中旬起漲，若以8月14日收盤價31.7元與今日漲停價52.7元計算，短線漲幅約達66％，多頭氣勢旺盛；若以籌碼面觀察，8月以來，外資買超466張、投信搶進1萬1102張、自營商則小幅賣超53張，合計三大法人買超1萬1515張。定穎投控預期，下半年營運與上半年持平或小幅成長，全年營收則為持平或小幅衰退。定穎投控近幾年將產品重心放至汽車板，隨著電動車滲透率提升，公司預期，2024年汽車板占營收比重約70％，其中電動車占汽車板比重約20％。

宣德（5457）股價守50元低檔整理近月，今日多頭反撲，盤初開高後爆量急拉，一舉衝過5日線、月線、季線，最高飆至56.5元，盤中維持近6％漲幅，表現搶眼。宣德日前透過新加坡子公司赴墨西哥設廠，新廠預計今年底、明年初就會量產，初期會以滿足一家車用Tier1廠需求為主，中期力拚爭取更多美系大客戶電動車與低軌道衛星訂單，公司也預期，隨主要客戶新品量產，上、下半年營收比重將呈4：6，第三季營收有機會持平去年同期水準。以籌碼面觀察，8月以來，外資賣超206張、投信賣超94張、自營商則買超93張，合計三大法人賣超207張。

（時報資訊 李慧蘭）

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