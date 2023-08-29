軍工、AI暫歇 士紙率碳權概念股重新上位

軍工、AI攻守易位 這類久旱逢甘霖反撲

碳權交易所本月成立，但交易辦法遲遲未訂出，日前更宣告碳費徵收再遲到一年，頓時碳權概念股從當紅炸子雞變提款機，拖累造紙股自7月底達高峰後一路向南墜落，一個月來重挫逾2成，今日在士紙（1903）放量漲停鼓舞下，包括永豐餘（1907）、華紙（1905）、正隆（1904）、榮成（1909）等聯袂反彈，類股一片紅通通，整體表現相對大盤突出。

士紙（1903）Q2虧損縮小、上半年每股虧損0.23元、7月營收0.17億元，年增37.67％，股價自7/27高點反轉後一路溜滑梯，至季線附近橫盤多日，今日在低接買盤進場點火下放量攻漲停，拉抬造紙股跟進反彈。

林漿紙大廠華紙（1905）日前於法說表示，第三季邁入產品價格回升、成本下降階段，營運最壞時期已過，惟第四季旺季目前還看不清楚，股價自7月底後一路下滑，獲外資近日偏多相挺，今日止跌反彈逾2％，五日線止跌有撐。

台股今日由AI指標股止跌回神，接棒軍工股挑大梁，拉升指數重登五日線，類股呈現輪動走勢。分析師建議暫時避開技術面轉弱並形成短空走勢、籌碼面法人連續調節持股標的，轉往營運展望正向、股價處在低位階並兼具題材面加持等類股逢低分批布局。投信法人表示，減碳相關的碳權交易成為全球政策主流，在淨零碳排的趨勢下將創造新一波減碳ESG商機。

（時報資訊 龍彩霖）

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